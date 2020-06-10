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10.06.2020 16:23
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К Петропавловской крепости съехались военные грузовики. Минобороны показало подготовку к «Алым парусам»

Инженеры Западного военного округа готовят набережную Петропавловской крепости в Петербурге к салюту, который завершит традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Фото с работой инженерных войск России опубликовало Минобороны 10 июня.

Грузовики везут к Петропавловской крепости понтоны, которые будут развернуты на Неве. Они станут площадкой для проведения салюта в рамках праздника выпускников «Алые паруса». Общая площадь соединённых понтонов превысит 3,5 кв. км, их установка завершится 17 июня.

Всероссийский выпускной вечер запланирован на 27 июня. В большинстве школ праздновать будут онлайн. Очные выпускные вечера разрешат провести только тем регионам, которые вышли на третий этап снятия коронавирусных ограничений. Петербург, как ожидается, подойдёт к нему в июле.

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Комментарии (4)

Pekkonen
"Общая площадь соединённых понтонов превысит 3,5 кв. км"
Прямо 3.5 кв. км?
Опять журналисты наврали что ли?
Вся акватория Невы от Троицкого до Дворцового мостов это около 2км2 при грубых подсчетах
Random_spb
Т.е. выпускные как-бы нельзя, а дорогостоящая для бюджета всегородская гулянка и пьянка нормально?
Иван Петров
К "Алым трусам"...
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