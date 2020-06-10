К Петропавловской крепости съехались военные грузовики. Минобороны показало подготовку к «Алым парусам»
Инженеры Западного военного округа готовят набережную Петропавловской крепости в Петербурге к салюту, который завершит традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Фото с работой инженерных войск России опубликовало Минобороны 10 июня.
Грузовики везут к Петропавловской крепости понтоны, которые будут развернуты на Неве. Они станут площадкой для проведения салюта в рамках праздника выпускников «Алые паруса». Общая площадь соединённых понтонов превысит 3,5 кв. км, их установка завершится 17 июня.