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10.06.2020 16:00
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Ради спасения галчонка, провалившегося в вентиляционную шахту на севере Петербурга, петербурженка разрешила сломать стену

Отчаянное чириканье услышали 9 июня жители сразу нескольких квартир дома на улице Вавиловых. Оказалось, что в вентиляционную шахту дома угодил птенец.

Как сообщает жительница дома Наталья в сообществе «ДТП и ЧП» в социальной сети «Вконтакте», ради его спасения она согласилась сломать стену в кухне.

«Вчера днем соседи с первых трех этажей услышали из ванных чириканье и вызвали спасателей МЧС, — рассказала жительница квартиры, ставшей штабом спасения галчонка. — Из нашей квартиры на первом этаже вычислили, где проходит вентиляционная шахта. Мы разрешили разломать участок стены, чтобы подобраться к птенцу».

Операцию, как уточнила Наталья «Фонтанке», провели специалисты из группы «Кошкаспас»: спасатель-девушка и ее муж-доброволец.

К полудню птенца наконец извлекли из шахты. Птицу спасатели забрали с собой. Они обещали его выходить, а потом отпустить на волю.

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Комментарии (5)

Gorodskoy88
Добрые люди есть ещё на свете. Молодцы.
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Как мило.
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