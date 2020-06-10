Ради спасения галчонка, провалившегося в вентиляционную шахту на севере Петербурга, петербурженка разрешила сломать стену
Отчаянное чириканье услышали 9 июня жители сразу нескольких квартир дома на улице Вавиловых. Оказалось, что в вентиляционную шахту дома угодил птенец.
Как сообщает жительница дома Наталья в сообществе «ДТП и ЧП» в социальной сети «Вконтакте», ради его спасения она согласилась сломать стену в кухне.
«Вчера днем соседи с первых трех этажей услышали из ванных чириканье и вызвали спасателей МЧС, — рассказала жительница квартиры, ставшей штабом спасения галчонка. — Из нашей квартиры на первом этаже вычислили, где проходит вентиляционная шахта. Мы разрешили разломать участок стены, чтобы подобраться к птенцу».
Операцию, как уточнила Наталья «Фонтанке», провели специалисты из группы «Кошкаспас»: спасатель-девушка и ее муж-доброволец.
К полудню птенца наконец извлекли из шахты. Птицу спасатели забрали с собой. Они обещали его выходить, а потом отпустить на волю.