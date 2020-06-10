Зеленский заплатит крупный штраф за посещение кафе во время карантина. Протоколы составили и на его коллег

Поход президента Украины и других представителей власти в кафе обернулся протоколами за нарушение карантина для них и владельца заведения.

Как сообщает 10 июня Национальная полиция Украины, Владимир Зеленский, руководитель его офиса Андрей Ермак и ещё несколько человек пришли 3 июня в кафе в Хмельницком. Ради гостей владелец заведения возобновил работу и обслужил посетителей вопреки ограничениям — общепит может принимать клиентов только на террасах.

«В результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст. «Нарушение правил карантина людей» на владельца кафе и посетителей, в том числе президента Украины Владимира Зеленского, руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина», — рассказали в пресс-службе Национальной полиции.

