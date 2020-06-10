Зеленский заплатит крупный штраф за посещение кафе во время карантина. Протоколы составили и на его коллег
Поход президента Украины и других представителей власти в кафе обернулся протоколами за нарушение карантина для них и владельца заведения.
Как сообщает 10 июня Национальная полиция Украины, Владимир Зеленский, руководитель его офиса Андрей Ермак и ещё несколько человек пришли 3 июня в кафе в Хмельницком. Ради гостей владелец заведения возобновил работу и обслужил посетителей вопреки ограничениям — общепит может принимать клиентов только на террасах.
«В результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст. «Нарушение правил карантина людей» на владельца кафе и посетителей, в том числе президента Украины Владимира Зеленского, руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина», — рассказали в пресс-службе Национальной полиции.
За нарушение карантинных ограничений на Украине предусмотрен штраф от 17 тыс. до 34 тыс. гривен (от 43 850 до 87 700 рублей по актуальному курсу).
Как отмечает ТАСС, Зеленский признал свою ошибку и заявил о готовности заплатить штраф.
Это не первый случай, когда представители власти нарушали коронавирусные ограничения. Так, в Великобритании поток критики обрушился на главного советника премьер-министра страны Доминика Каммингса. Он оказался в центре громкого политического скандала, когда СМИ узнали, что он отвез своего 5-летнего сына к родителям, которые живут в 400 км от дома. По словам Каммингса, у него и супруги были симптомы коронавируса и поэтому ребёнка решили увезти к бабушке с дедушкой на случай госпитализации родителей.
Президенту Австрии Александру Ван дер Беллену пришлось извиняться за то, что он сидел в ресторане после 23:00 — время работы заведений было ограничено в связи с пандемией.