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10.06.2020 15:50
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Мишустин утвердил энергетическую стратегию до 2035 года. Газификацию регионов к тому времени хотят увеличить до 82,9%

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил энергетическую стратегию страны до 2035 года. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Стратегия предусматривает, что производство энергоносителей к 2024 году вырастет на 5–9% по сравнению с показателем 2018 года. Ожидается, что к 2024 году уровень ежегодных инвестиций в отрасли топливно-энергетического комплекса (ТЭК) вырастет в 1,35–1,4 раза, а суммарные инвестиции за 2018–2024 годы составят около 40 трлн рублей. Экспорт продукции ТЭК за этот период вырастет на 9–15%.

Согласно тексту документа, к 2024 году уровень газификации российских регионов вырастет до 74,7%, а к 2035-му — до 82,9%. В стратегии отмечается, что газификация ряда субъектов Дальнего Востока стала возможна после запуска газопровода «Сила Сибири». Субъекты, удаленные от сетей газоснабжения, будут газифицироваться с помощью сжиженного природного газа.

В нефтяной отрасли планируется уделить внимание созданию долгосрочных инвестиционных условий для ускоренного освоения месторождений Арктической зоны и континентального шельфа.

Помимо этого, обозначены цели в области защиты окружающей среды. Планируется создание национальной системы мониторинга и отчетности о выбросах парниковых газов, в том числе от объектов энергетики.

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Комментарии (5)

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Djerii12
Очень даже возможно, НО! только на бумаге, в отчётах,. Главное пообещать, а делать не обязательно - вот девиз нынешнего правительства
Алексей Фёдоров
Даже не смешно....
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