Способ убийства соседки с Новаторов на дорогой Volvo обвиняемый нашел в Интернете. Определить свою дальнейшую судьбу он просит присяжных
За убийство 58-летней переводчицы в Петербурге будут судить приезжего из Крыма Дениса Сульдина. Жертву, по версии следствия, он выбирал судя по припаркованным во дворе машинам, а способ убийства искал в Интернете.
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 июня, Сульдин просит рассмотреть дело с участием присяжных. Материалы переданы судье, дата рассмотрения еще не назначена.
Исходя из материалов дела, недоброе Сульдин задумал 4 апреля. Как ранее писала «Фонтанка», за крымчанином гонялись коллекторы, он сбежал от них в Петербург, но финансовые вопросы это не решило. Обвиняемый поселился на бульваре Новаторов и обогатиться решил за счет соседки этажом выше, именно ей принадлежала самая дорогая во дворе машина — Volvo обошлась владелице в 3,3 млн рублей. К 22 августа он решился. Как убить женщину, считает следствие, искал в Интернете. Там ему подсказали способ — напасть со спины и перерезать сонную артерию. В тот же день он дождался возвращения переводчицы домой, позвонил ей под предлогом потопа и воплотил задуманное.
Из квартиры уже убитой 58-летней женщины он забрал 12 тысяч наличными, телефон, банковские карты и ключи от машины. На Volvo он успел добраться до Химок, попутно перевел со счетов убитой чуть больше миллиона рублей. Тем временем, как писала «Фонтанка», полиция поняла, кого и на какой машине надо было искать. Дальше — дело техники. На свободе в дорогом автомобиле и при миллионе в кармане он не провел и суток. Его вернули в Петербург и 26 августа арестовали.