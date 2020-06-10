Способ убийства соседки с Новаторов на дорогой Volvo обвиняемый нашел в Интернете. Определить свою дальнейшую судьбу он просит присяжных

За убийство 58-летней переводчицы в Петербурге будут судить приезжего из Крыма Дениса Сульдина. Жертву, по версии следствия, он выбирал судя по припаркованным во дворе машинам, а способ убийства искал в Интернете.



Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 июня, Сульдин просит рассмотреть дело с участием присяжных. Материалы переданы судье, дата рассмотрения еще не назначена.

Исходя из материалов дела, недоброе Сульдин задумал 4 апреля. Как ранее писала «Фонтанка», за крымчанином гонялись коллекторы, он сбежал от них в Петербург, но финансовые вопросы это не решило. Обвиняемый поселился на бульваре Новаторов и обогатиться решил за счет соседки этажом выше, именно ей принадлежала самая дорогая во дворе машина — Volvo обошлась владелице в 3,3 млн рублей. К 22 августа он решился. Как убить женщину, считает следствие, искал в Интернете. Там ему подсказали способ — напасть со спины и перерезать сонную артерию. В тот же день он дождался возвращения переводчицы домой, позвонил ей под предлогом потопа и воплотил задуманное.