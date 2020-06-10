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10.06.2020 15:07
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ДТП с пожарной машиной остановило Московское шоссе у перекрестка с Ленсоветовской

Многокилометровая пробка собралась на Московском шоссе в сторону столицы днем 10 июня. Движение остановило ДТП в Пушкинском районе Петербурга.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла на пересечении Московского шоссе и Ленсоветовской дороги в Шушарах. Судя по кадрам с места ДТП, столкнулись Volkswagen Golf с белорусскими номерами и пожарная машина.

О пострадавших не сообщается. Из-за ДТП Московское шоссе оказалось перекрыто в направлении столицы, из-за чего собралась многокилометровая пробка со стороны Петербурга.

По данным «Яндекс.Пробок», к половине третьего часа дня затор на Московском шоссе тянулся от 2-го Бадаевского проезда до центра Scania и составлял 5,3 километра. Сейчас пробка тянется уже от Витебского проспекта. Собрался затор и в сторону Петербурга, он растянулся уже почти на 2,5 километра.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

mar_e
Ох уж эти пробки, надеюсь никто не пострадал
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