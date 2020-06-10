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10.06.2020 15:02
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ФСБ предотвратила теракт в Крыму. Экстремисты, связанные с радикалами в Донбассе, готовили взрыв на рынке в Симферополе

Теракт удалось предотвратить сотрудникам Федеральной службы безопасности России. Об этом 10 июня со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.

Как сообщает агентство, пятеро экстремистов готовили взрыв на рынке в Симферополе. Все задержанные — граждане РФ. У них изъяли самодельные бомбы, а также стрелковое и холодное оружие.

Помимо этого, они «пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма», добавили, ссылаясь на данные спецслужбы, в агентстве.

По предварительной информации, задержанные могут быть связаны с радикалами, воюющими в Донбассе.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела о подготовке к теракту и публичных призывах к терроризму. Подозреваемым меру пресечения пока не избрали. Ведется поиск их возможных пособников.

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Комментарии (9)

AEG
А "экстремисты, связанные с радикалами в Донбассе" © , да еще и являющиеся гражданами РФ (наверное паспорта при недавней "раздаче" получили) - это защитники самопровозглашенных "народных" республик или представители украинских сил АТО? Что-то подсказывает, что первое.
Djerii12
Мартышки труд, я имею ввиду о вере заявлениям силовиков. Народ России не верит путинским силовикам, давно уже не верит.
Александра Чайкина
То Патрушев об угрозе, то ФСБ о терактах... Ощущение, что нас спешно готовят к третей чеченской или еще какой...
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