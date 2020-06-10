ФСБ предотвратила теракт в Крыму. Экстремисты, связанные с радикалами в Донбассе, готовили взрыв на рынке в Симферополе
Теракт удалось предотвратить сотрудникам Федеральной службы безопасности России. Об этом 10 июня со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.
Как сообщает агентство, пятеро экстремистов готовили взрыв на рынке в Симферополе. Все задержанные — граждане РФ. У них изъяли самодельные бомбы, а также стрелковое и холодное оружие.
Помимо этого, они «пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма», добавили, ссылаясь на данные спецслужбы, в агентстве.
По предварительной информации, задержанные могут быть связаны с радикалами, воюющими в Донбассе.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела о подготовке к теракту и публичных призывах к терроризму. Подозреваемым меру пресечения пока не избрали. Ведется поиск их возможных пособников.