ФСБ предотвратила теракт в Крыму. Экстремисты, связанные с радикалами в Донбассе, готовили взрыв на рынке в Симферополе

Теракт удалось предотвратить сотрудникам Федеральной службы безопасности России. Об этом 10 июня со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.



Как сообщает агентство, пятеро экстремистов готовили взрыв на рынке в Симферополе. Все задержанные — граждане РФ. У них изъяли самодельные бомбы, а также стрелковое и холодное оружие.



Помимо этого, они «пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма», добавили, ссылаясь на данные спецслужбы, в агентстве.



По предварительной информации, задержанные могут быть связаны с радикалами, воюющими в Донбассе.

