FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +19
68.67р77.35р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
10.06.2020 14:29
10
Печать

На площади Конституции летящий «Опель» снес стартовавшие со светофора автомобили. Авария попала на видео

Спешащий водитель устроил массовую аварию в Московском районе Петербурга днем 10 июня. Очевидцы сообщают о трех пострадавших машинах, помимо автомобиля самого «гонщика».

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на площади Конституции столкнулись четыре автомобиля. Со слов очевидцев, автомобиль Opel, «летящий на ранний красный», снес KIA Sportage, KIA Rio и Mazda 3, которые первыми поехали на свой зеленый.

Фото: читатель «Фонтанки» Dreeeeaaaam
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13315377" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13315377" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13315377" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13315377" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13315377" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Момент столкновения попал на камеру. На записи видно, как «Опель» вылетает на перекресток по Ленинскому проспекту, когда ждавшие свой зеленый автомобили уже тронулись, сносит передний бампер одной «КИА», бьет в переднюю часть «Мазду» и улетает на газон. Mazda же утыкается в ограждение проезжей части, но не проламывает его. Касания с третьей машиной не видно.

О пострадавших не сообщается. Движение, по данным «Яндекс.Пробок», авария сильно не затруднила.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (10)

260765301
Штраф за красный-1000₽ или 500₽ если быстро. Когда за красный штраф будет 10000₽ возможно что-то изменится. Сейчас любителей ездить на красный огромное множество и такие штрафы их поощряют.
Chinalove
Может, у него простатит, и он в туалет спешил?
Звездочёт
Кросавчег. А говорили, что Опили гниют на глазах.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний