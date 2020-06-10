На площади Конституции летящий «Опель» снес стартовавшие со светофора автомобили. Авария попала на видео
Спешащий водитель устроил массовую аварию в Московском районе Петербурга днем 10 июня. Очевидцы сообщают о трех пострадавших машинах, помимо автомобиля самого «гонщика».
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на площади Конституции столкнулись четыре автомобиля. Со слов очевидцев, автомобиль Opel, «летящий на ранний красный», снес KIA Sportage, KIA Rio и Mazda 3, которые первыми поехали на свой зеленый.
Момент столкновения попал на камеру. На записи видно, как «Опель» вылетает на перекресток по Ленинскому проспекту, когда ждавшие свой зеленый автомобили уже тронулись, сносит передний бампер одной «КИА», бьет в переднюю часть «Мазду» и улетает на газон. Mazda же утыкается в ограждение проезжей части, но не проламывает его. Касания с третьей машиной не видно.
О пострадавших не сообщается. Движение, по данным «Яндекс.Пробок», авария сильно не затруднила.