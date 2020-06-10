Резкое снижение заболевших коронавирусом в Москве «пугает» Роспотребнадзор

«На сегодняшний момент после практически полных трех месяцев плодотворный работы мы увидели в Москве, наконец, что после плато, которое мы так долго ждали, мы приступили к снижению <...> Мы реально очень боимся, что мы откатимся назад, и тогда мы все закроем», — цитирует 10 июня начальника управления Роспотребнадзора по Москве Елену Андрееву « Интерфакс ».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека прокомментировала снижение числа новых случаев COVID-19 в столице.

По ее словам, количество обследованных людей и сделанных тестов в столице осталось на прежнем уровне. В ведомстве отмечают, что наметившееся уменьшение новых случаев — это «абсолютно предсказуемый эпидемиологический процесс». Однако, по оценке главы Роспотребнадзора, «резкое снижение выглядит пугающим».

С начал пандемии в Москве выявили уже 199785 заболевших коронавирусом. 10 июня в столице был установлен минимальный ежедневный прирост выявленных случаев за почти два месяца. Сергей Собянин заявил, что город «выстрадал» выход из самоизоляции, который продлится почти 2 месяца.