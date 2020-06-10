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10.06.2020 14:01
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Резкое снижение заболевших коронавирусом в Москве «пугает» Роспотребнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека прокомментировала снижение числа новых случаев COVID-19 в столице.

«На сегодняшний момент после практически полных трех месяцев плодотворный работы мы увидели в Москве, наконец, что после плато, которое мы так долго ждали, мы приступили к снижению <...> Мы реально очень боимся, что мы откатимся назад, и тогда мы все закроем», — цитирует 10 июня начальника управления Роспотребнадзора по Москве Елену Андрееву «Интерфакс».

По ее словам, количество обследованных людей и сделанных тестов в столице осталось на прежнем уровне. В ведомстве отмечают, что наметившееся уменьшение новых случаев — это «абсолютно предсказуемый эпидемиологический процесс». Однако, по оценке главы Роспотребнадзора, «резкое снижение выглядит пугающим».

С начал пандемии в Москве выявили уже 199785 заболевших коронавирусом. 10 июня в столице был установлен минимальный ежедневный прирост выявленных случаев за почти два месяца. Сергей Собянин заявил, что город «выстрадал» выход из самоизоляции, который продлится почти 2 месяца.

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Комментарии (18)

Ma-260802031
Ну вообще-то вспышки ОРВИ развиваются по определенным законам (нарастание, пик и снижение) независимо от принимаемых мер, не имеющих ничего общего с защитой здоровья - они это только сейчас поняли?
260778831
- Второй пик всегда выше первого.

- Площадь под кривой постоянна только при карантине края пологие, без него - острые то есть процесс иммунизации идет быстрее. Для экономики второй вариант лучше.
ithinkmann
Вот вам картинка, которая иллюстрирует что происходи при досрочном снятии карантина. https://hsto.org/r/w1560/getpro/habr/post_images/ae8/dbb/af0/ae8dbbaf0c0bc3e6412ad6c4e71bda52.png

"Уроки пандемии гриппа 1918 года
...и посмотрите на Денвер (ниже), который принял необходимые меры, но затем ослабил их. У них был двойной пик, второй даже выше первого."
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