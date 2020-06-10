«Анимагия» подскажет, как не стать жертвой буллинга. В России появилась первая мобильная игра для подростков о травле в школе

В России разработали первую мобильную игру для подростков «Анимагия», сюжет которой раскрывает различные роли в ситуации травли — буллинга в школе.

Персонажи «Анимагии» показывают, что в ситуацию буллинга может быть вовлечен любой школьник. Цель игры, как говорят разработчики, рассказать детям и подросткам, что выигрышная стратегия в борьбе с травлей — обратиться за помощью к взрослым.

Разработчиком игры стала студия игровых решений Благотворительного фонда «Полдень». Персонажи игры иллюстрируют роли и стратегии детей в случае попадания в реальную ситуацию буллинга. Волки — агрессоры, их цель — поддерживать свой авторитет. Крысолюды — жертвы, их выигрышная стратегия — не молчать, просить помощи. Крылатые — свидетели, они могут выполнять разные роли: быть безразличными или выбрать сторону Волков или Крысолюдов.



«В «Анимагии» используется близкая школьникам метафора волшебной академии, где, помимо уроков, существует негласная иерархия, типичная для подросткового коллектива. Все сущности в игре не случайны — персонажи воплощают в себе три основные роли в ситуации буллинга», — говорит ведущий разработчик студии «Полдень» Ксения Рубанова.

В мобильной игре предусмотрен раздел «Показалось знакомым?», где ребенок может получить краткую информацию, куда он может обратиться за помощью — не только к своим родителям и учителям, но и к профессиональным специалистам. Кроме того, для детской аудитории специалисты фонда «Полдень» открыли паблик «ВКонтакте» «Анимагия — сообщество неравнодушных» — это безопасная территория, где участники соблюдают правила уважительного общения, могут делиться материалами по теме буллинга или получить психологическую поддержку.

Кроме того, в рамках проекта фонд и АНО «БО «Журавлик»» разработали оригинальные методические материалы по теме буллинга для учителей и других специалистов образовательных учреждений, которые помогут начать разговор с детьми на непростую тему. Методические материалы адаптированы и под проведение классных часов в онлайн-формате.

