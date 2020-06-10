ГК «ПСК»: закрытые границы не угроза для доходности апартаментов

На что будет спрос



— Как и ранее, ключевыми форматами отдыха останутся пляжи и культурный отдых. Но Петербург, как неповторимый город, может поставить рекорд по числу внутренних туристов, — говорит директор департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь. — Даже при закрытых музеях и театрах Петербург и его пригороды выступают как музей под открытым небом. Кроме того, Петербург расположен по соседству с Карелией, в текущих условиях выступающей альтернативой Финляндии. И поэтому может привлечь транзитных внутренних туристов.



Выбирать место размещения люди будут по соотношению цена/комфорт. Апартаменты в этом плане являются альтернативой гостиницам, они обладают преимуществами за счёт собственной инфраструктуры: детские площадки, фитнес-центры с бассейнами, большие зелёные зоны поблизости и удобное расположение с точки зрения транспорта.



При этом сохраняется набор услуг, как в отеле: уборка в номерах, ресепшн, доставка еды из собственных ресторанов и кафе. Впрочем, последние уже получили право устанавливать летние террасы.



Апартаменты могут предложить многочисленным внутренним туристам больший комфорт размещения. Цена за сутки, как правило, ниже, чем в гостинице, особенно при размещении на период от двух до четырёх недель.

Как выбрать перспективный объект



Пример функционирующих апарт-комплексов, перестроивших свою работу на долгосрочную аренду, показал, что проверка кризисом пройдена.



Доходность апартаментов определяется степенью соответствия запросам гостей. Туристы выбирают размещение рядом с метро, в окружении магазинов и сервисов ежедневного спроса, с возможностью быстро попасть в центр.



Инвестиции в современную доходную недвижимость могут быть небольшими. В апарт-комплексе START рядом с метро «Парнас» стоимость апартаментов начинается от 1,65 млн. руб. Инвесторам в START предлагается льготная ипотека, ряд ипотечных программ от крупнейших банков, рассрочка от застройщика и даже возможность покупки и владения по долям.