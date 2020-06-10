Михаила Ефремова с прошлого года 50 раз штрафовали за нарушения ПДД, но ни разу за пьянство за рулем

Ни одного штрафа за вождение в нетрезвом виде за последние полтора года у актера Михаила Ефремова не было. Об этом 10 июня сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника ГИБДД Москвы Алексея Диокина.



«За 2019–2020 годы таких фактов [вождение в нетрезвом виде у Ефремова] не зарегистрировано», — заявил представитель инспекции, но отметил, что за тот же период Ефремову выписали 50 штрафов за нарушения в области дорожного движения, из них 11 приходятся на 2020 год. В основном его привлекали за превышение скоростного режима, а также нарушение разметки.

