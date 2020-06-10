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10.06.2020 13:45
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Михаила Ефремова с прошлого года 50 раз штрафовали за нарушения ПДД, но ни разу за пьянство за рулем

Ни одного штрафа за вождение в нетрезвом виде за последние полтора года у актера Михаила Ефремова не было. Об этом 10 июня сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника ГИБДД Москвы Алексея Диокина.

«За 2019–2020 годы таких фактов [вождение в нетрезвом виде у Ефремова] не зарегистрировано», — заявил представитель инспекции, но отметил, что за тот же период Ефремову выписали 50 штрафов за нарушения в области дорожного движения, из них 11 приходятся на 2020 год. В основном его привлекали за превышение скоростного режима, а также нарушение разметки.

При этом за 2019 год артист все штрафы оплатил, а из 11 штрафов за 2020 год оплачены шесть, пять не оплачены, но срок оплаты еще не истек.

Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в ДТП в состоянии опьянения, которое повлекло за собой гибель человека. Актер ранее признал вину и назвал «чудовищным» произошедшее. Полиция задержала его 9 июня, на следующий день после того, как он устроил смертельную аварию в центре Москвы. На Смоленской площади 8 июня мужчина выскочил на встречную полосу и врезался в машину доставки продуктового интернет-магазина. Утром водитель умер. Экспертиза нашла в крови артиста остаточные следы наркотиков.

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Комментарии (3)

Михаил Петров-Водкин
То есть Ефремов за год выплатил не менее 50 раз по 50 или более тыр в карман сотрудникам ГИБДД, которые закономерно не резали курицу, несущую им золотые яйца.
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Убогие, камеры пока не умеют 1.5 промилле за рулём палить :) Ну а штрафы за скорость или полосу - понятно, ничего особенного.
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