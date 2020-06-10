В Ленобласти назначили выборы губернатора. Дрозденко ждет разговора с Путиным

Законодательное собрание Ленобласти официально назначило выборы губернатора региона на единый день голосования — 13 сентября. Об этом 10 июня пишет 47news.



Депутат Владимир Петров поинтересовался у действующего главы региона Александра Дрозденко, поддержал ли уже его кандидатуру Владимир Путин. Тот коротко ответил: «Смотрите новостные каналы». И напомнил, что окончательное решение принимают жители региона.



Отметим, федеральные информагентства сообщили, что в ближайшие часы Путин проведет телефонный разговор с Дрозденко, во время которого глава государства может поддержать его кандидатуру.

