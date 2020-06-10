«Скоро и со спутника унитаз зафиксируют». В Рязани поставили «памятник» дорожной колдобине
Жители Рязани творчески подошли к предупреждению водителей о большой дорожной яме. Так на одной из улиц города появился памятник «Рязанской колдобине».
О новой рязанской «достопримечательности» рассказал в группе «Новости Рязани ВКонтакте» очевидец. Перед пересечением Коломенской и Западной улиц в дорожной яме, залитой водой, кто-то установил унитаз и вставил в него ветку дерева.
«Сам лично в эту яму неделю назад влетел во время дождей, думал — колесо отвалится. Вот кто-то оригинально так отметил данную выбоину», — рассказал участник группы Ден. Автомобилист даже не поленился замерить глубину ямы — она оказалась около 15 сантиметров.
«Даже на Гугл-карте ее видно, скоро и со спутника унитаз зафиксируют, и будет видно яму с унитазом из космоса», — пошутил он.
Унитазы как средство выражения «автомобильного» недовольства используют не так уж и редко. Но чаще все же в качестве «кубка» за мастерство парковки. А дорожные ямы жители, не дождавшись ремонта, бывает, заделывают и сами — подручными средствами. Например, в Новосибирской области неизвестный умелец заделал яму на трассе пнем. И заплатка оказалась удивительно прочной.