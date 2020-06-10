Жители Рязани творчески подошли к предупреждению водителей о большой дорожной яме. Так на одной из улиц города появился памятник «Рязанской колдобине».



О новой рязанской «достопримечательности» рассказал в группе «Новости Рязани ВКонтакте» очевидец. Перед пересечением Коломенской и Западной улиц в дорожной яме, залитой водой, кто-то установил унитаз и вставил в него ветку дерева.

«Сам лично в эту яму неделю назад влетел во время дождей, думал — колесо отвалится. Вот кто-то оригинально так отметил данную выбоину», — рассказал участник группы Ден. Автомобилист даже не поленился замерить глубину ямы — она оказалась около 15 сантиметров.