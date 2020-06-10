Просроченные консервы в продуктовых наборах для воспитанников детских садов Кронштадта стали уголовным делом
Прокуратура Петербурга настояла на возбуждении уголовного дела по статье «Покушение на мошенничество» после того, как СМИ сообщили о странных рыбных консервах в продуктовых наборах, которые выдали родителям детсадовцев в Кронштадтском районе в начале июня.
Как сообщает 10 июня пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки было установлено, что в период с 1 по 5 июня дошкольным образовательным учреждениям района обществом с ограниченной ответственностью «Соцпит» выданы продуктовые наборы, в состав которых входили консервы.
«Проверка показала, что содержимое рыбных консервов с этикеткой «Сайра» не соответствует маркировке производителя», — сообщает пресс-служба.
Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.
Рыбные консервы направлены на лабораторную экспертизу продукции, в них содержащейся. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений.
«Рыбный» скандал начался с того, что возмущенные родители из Кронштадтского района начали публиковать гневные посты в соцсетях. Им не понравилось, что в консервных банках вместо сайры попалась сельдь. А кто-то в детских продуктовых наборах нашел просроченную рыбу.
Все наборы с подозрительной рыбой комплектовало ООО «Соцпит» — с апреля этого года оно заключило 30 контрактов на поставку питания примерно на 13 млн рублей.
На разгоревшийся скандал отреагировали власти Кронштадта. В связи с этим инцидентом чиновники совместно с правоохранительными органами пообещали провести проверку по обращениям жителей Кронштадта. Комитет государственного финансового контроля приостановил исполнение контрактов ООО «Соцпит».