Просроченные консервы в продуктовых наборах для воспитанников детских садов Кронштадта стали уголовным делом

Прокуратура Петербурга настояла на возбуждении уголовного дела по статье «Покушение на мошенничество» после того, как СМИ сообщили о странных рыбных консервах в продуктовых наборах, которые выдали родителям детсадовцев в Кронштадтском районе в начале июня.



Как сообщает 10 июня пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки было установлено, что в период с 1 по 5 июня дошкольным образовательным учреждениям района обществом с ограниченной ответственностью «Соцпит» выданы продуктовые наборы, в состав которых входили консервы.

