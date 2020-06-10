Чистая прибыль российских банков рухнула в мае в 64 раза из-за пандемии
Чистая прибыль российских банков рухнула до 0,5 млрд в мае. По сравнению с нерабочим апрелем, показатели упали в 64 раза. Об этом 10 июня сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы. По ее мнению, на результаты повлияла пандемия коронавируса.
«По итогам пяти месяцев банки показали чистую прибыль 561 млрд руб. Конечно, большая часть была получена в первые три месяца, когда влияние эпидемии еще было ограничено. Но затем мы стали фиксировать падение прибыли: в мае она была рекордно низкой — 0,5 млрд рублей», — подчеркнула глава ведомства.
Месяцем ранее чистая прибыль банков составила 32 млрд рублей. По сравнению с мартом, она сократилась почти в 6 раз. По итогам года прибыль российских банков не должна уйти в минус, считает глава ЦБ. По ее оценкам, на восстановление компаниям потребуется несколько кварталов. Ускорить рост показателей должна мягкая денежно-кредитная политика.
Накануне председатель правления Сбербанка Герман Греф в разговоре с Владимиром Путиным также рассказал о сокращении объемов чистой прибыли на