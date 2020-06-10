Чистая прибыль российских банков рухнула в мае в 64 раза из-за пандемии

Чистая прибыль российских банков рухнула до 0,5 млрд в мае. По сравнению с нерабочим апрелем, показатели упали в 64 раза. Об этом 10 июня сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы. По ее мнению, на результаты повлияла пандемия коронавируса.



«По итогам пяти месяцев банки показали чистую прибыль 561 млрд руб. Конечно, большая часть была получена в первые три месяца, когда влияние эпидемии еще было ограничено. Но затем мы стали фиксировать падение прибыли: в мае она была рекордно низкой — 0,5 млрд рублей», — подчеркнула глава ведомства.

