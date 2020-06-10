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10.06.2020 13:22
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Беглов попросил у петербуржцев совета по снятию коронавирусных ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга обратился к петербуржцам с вопросом о том, какие коронавирусные ограничения они хотели бы снять в первую очередь.

«Хочу узнать ваше мнение: какие ограничения стоит снимать в первую очередь?» — спросил 10 июня Александр Беглов на своей странице во «ВКонтакте», призвав написать «приоритеты в порядке убывания».

В своем сообщении губернатор отметил, что показатель числа заболевших к количеству выздоровевших в прошедшие три недели начал снижаться, поэтому власти стали рассматривать снятие некоторых ограничений.

Всего за час губернатор получил более 1200 комментариев, в которых упоминались парки, детские сады, торговые центры и фитнес-залы. Некоторые, напротив, попросили Беглова пока не снимать никаких ограничений.

В столице мэр Сергей Собянин с июня начал выход из самоизоляции, однако, по его словам, снятие ограничений растянется на два месяца.

С начала пандемии в Петербурге выявили уже 19466 заболевших COVID-2019.

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Комментарии (45)

VF812
Попросил совета - уходите, мы вас ненавидим, вы гадость в налей жизни, имейте мужество и валите на пенсию
Алекс99
Для того, чтобы жители могли давать губернатору обоснованные рекомендации, неплохо бы их посвятить в реальное положение дел в городе — реальное ежедневное число заболевших, реальное ежедневное число смертей и реальное число свободных коек для среднетяжелых пациентов в городских больницах. В городе, где результатов теста на коронавирус ждут до 5 недель и где обычному жителю известна максимум только статистика 4-недельной давности, "спрашивать советов" обычного жителя — глупость и популизм, а следовать этим советам — глупость высокого порядка.

Странно, почему губернатору не пришло в голову попросить нашего совета, когда недавно со скандалом верстался городской бюджет? Там уровень нашей осведомленности о реальном положении дел в городе был никак не ниже, чем сейчас.
Ivanov11
Сбеглов , отменяй все свои постановления об ограничениях с конца марта и у Тебя будет хоть один шанс , что люди в Тебя хоть плевать не будут при физической встрече !!!
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