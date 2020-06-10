Беглов попросил у петербуржцев совета по снятию коронавирусных ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга обратился к петербуржцам с вопросом о том, какие коронавирусные ограничения они хотели бы снять в первую очередь.
«Хочу узнать ваше мнение: какие ограничения стоит снимать в первую очередь?» — спросил 10 июня Александр Беглов на своей странице во «ВКонтакте», призвав написать «приоритеты в порядке убывания».
В своем сообщении губернатор отметил, что показатель числа заболевших к количеству выздоровевших в прошедшие три недели начал снижаться, поэтому власти стали рассматривать снятие некоторых ограничений.
Всего за час губернатор получил более 1200 комментариев, в которых упоминались парки, детские сады, торговые центры и фитнес-залы. Некоторые, напротив, попросили Беглова пока не снимать никаких ограничений.
В столице мэр Сергей Собянин с июня начал выход из самоизоляции, однако, по его словам, снятие ограничений растянется на два месяца.
С начала пандемии в Петербурге выявили уже 19466 заболевших COVID-2019.