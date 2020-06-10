Беглов попросил у петербуржцев совета по снятию коронавирусных ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга обратился к петербуржцам с вопросом о том, какие коронавирусные ограничения они хотели бы снять в первую очередь.



«Хочу узнать ваше мнение: какие ограничения стоит снимать в первую очередь?» — спросил 10 июня Александр Беглов на своей странице во «ВКонтакте», призвав написать «приоритеты в порядке убывания».

В своем сообщении губернатор отметил, что показатель числа заболевших к количеству выздоровевших в прошедшие три недели начал снижаться, поэтому власти стали рассматривать снятие некоторых ограничений.