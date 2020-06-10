Место встречи: парадная

Вы когда-нибудь задумывались о том, что подъезд — единственное место в доме, где большинство жителей бывает минимум два раза в день? Значит, оформление этого пространства играет особенно важную роль. Оно не только создает впечатление о проекте, но и влияет на настроение. Согласитесь, входя в красивый и уютный холл, поднимаясь по удобной и освещенной лестнице, начинаешь чувствовать себя как дома уже с порога. Застройщик «Терминал-Ресурс» старается оправдать и даже превзойти ожидания новосёлов: в «Образцовых кварталах» их ждут просторные входные группы с панорамным остеклением, широкие лестничные пролёты, стильная плитка на лестничной площадке, удобные бесшумные лифты, практичные наливные полы, которые поглощают стук каблуков и не позволяют ногам скользить.



Как менялось «лицо» дома



Как театр начинается с вешалки, так и любой жилой дом начинается с входной группы. В дореволюционном Петербурге жильцов и гостей дома встречали роскошные и торжественные парадные, красота которых восхищает. После революции само понятие «парадная» стало уходить из обихода. При массовом строительстве советской эпохи делали однотипные подъезды. А в начале XXI века в некоторых домах появилась отделка мест общего пользования по принципу «дорого-богато» с зеркалами, лепниной и картинами на стенах, что далеко не всегда красиво и практично.



Сейчас в некоторых проектах застройщики по-прежнему прибегают к типовым планировочным решениям оформления мест общего пользования. Но если речь идет о жилье повышенной комфортности, как малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы», то при строительстве предъявляются повышенные требования и к качеству, и к планировкам, и к подъездам-парадным.

