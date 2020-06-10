Публикуется на правах рекламы
Место встречи: парадная
Отделка входных групп и лестничных маршей становится визитной карточкой современных домов. Однако внешний вид мест общего пользования — не самое главное. Важнее — комфорт и безопасность.
Вы когда-нибудь задумывались о том, что подъезд — единственное место в доме, где большинство жителей бывает минимум два раза в день? Значит, оформление этого пространства играет особенно важную роль. Оно не только создает впечатление о проекте, но и влияет на настроение. Согласитесь, входя в красивый и уютный холл, поднимаясь по удобной и освещенной лестнице, начинаешь чувствовать себя как дома уже с порога. Застройщик «Терминал-Ресурс» старается оправдать и даже превзойти ожидания новосёлов: в «Образцовых кварталах» их ждут просторные входные группы с панорамным остеклением, широкие лестничные пролёты, стильная плитка на лестничной площадке, удобные бесшумные лифты, практичные наливные полы, которые поглощают стук каблуков и не позволяют ногам скользить.
Как менялось «лицо» дома
Как театр начинается с вешалки, так и любой жилой дом начинается с входной группы. В дореволюционном Петербурге жильцов и гостей дома встречали роскошные и торжественные парадные, красота которых восхищает. После революции само понятие «парадная» стало уходить из обихода. При массовом строительстве советской эпохи делали однотипные подъезды. А в начале XXI века в некоторых домах появилась отделка мест общего пользования по принципу «дорого-богато» с зеркалами, лепниной и картинами на стенах, что далеко не всегда красиво и практично.
Сейчас в некоторых проектах застройщики по-прежнему прибегают к типовым планировочным решениям оформления мест общего пользования. Но если речь идет о жилье повышенной комфортности, как малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы», то при строительстве предъявляются повышенные требования и к качеству, и к планировкам, и к подъездам-парадным.
Новые тренды
При оформлении мест общего пользования «Образцовых кварталов» эстетика совмещается с практичностью и комфортом для жизни новоселов. Это воплощается в дизайнерской отделке, использовании натуральных материалов, внедрении энергосберегающих технологий. Застройщик ввёл в эксплуатацию уже пять «Образцовых кварталов» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Сейчас готовится к сдаче шестой жилой комплекс — там завершается отделка мест общего пользования.
— Дизайн мест общего пользования мы разрабатываем и утверждаем еще до начала строительства дома, — говорит генеральный директор генподрядной организации ООО «Ресурс-Инт» Сергей Печников. — С одной стороны, отделка, ее цветовая гамма, фактура материалов и дизайн должны соответствовать внешнему архитектурному облику дома и общей концепции проекта. С другой – мы внимательно следим за новыми тенденциями и если видим, что какие-то решения повысят удобство и функциональность парадных, стараемся их внедрять.
Эстетика и практичность
Входные группы во всех «Образцовых кварталах» имеют сплошное — от пола до потолка — остекление, что обеспечивает простор и освещение холла. А повышенный коэффициент теплопередачи позволяет зимой сохранить внутри помещения тепло, а летом – прохладу. Входные двери оснащены доводчиками, а входы в подъезды спроектированы на уровне земли, без порогов, бордюров, приступков и прочих преград. В каждом доме установлен бесшумный двусторонний лифт, который начинает движение с цокольного этажа. И в самом вестибюле, и на лестничных маршах установлены датчики движения на включение освещения.
Стены подъездов «Образцового квартала 6» оформляют в светлых тёплых тонах, на полах уложен износостойкий керамогранит. На лестничных маршах используется полимерное наливное покрытие — прочное и удобное, но при этом не требующее особого ухода.
— Мы используем современные материалы с высокой износостойкостью, и предпочтение отдаем тем из них, которые выглядят эстетически красиво, — добавляет Сергей Печников. — Например, стены в холлах, подъездах и коридорах покрыты специальной экологичной декоративной штукатуркой с добавлением частиц наносеребра. Такое покрытие выглядит стильно и современно. При этом оно обладает хорошей износостойкостью, устойчиво к различным загрязнениям, его легко отмыть или отреставрировать.
Новые тенденции в оформлении мест общего пользования появляются постоянно — это связано и с переменчивой модой, и с тем, что технологии не стоят на месте. В «Образцовых кварталах» строители постарались реализовать компромисс между внешним видом и функциональность.
Адрес отдела продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), +7 (812) 719–19–19, www.devcent.ru
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс «Образцовый квартал», жилой комплекс «Образцовый квартал 2», жилой комплекс «Образцовый квартал 3», жилой комплекс «Образцовый квартал 4», жилой комплекс «Образцовый квартал 5», жилой комплекс «Образцовый квартал 6» — застройщик ООО «Терминал-Ресурс», проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya