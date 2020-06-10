Главврач Коммунарки Денис Проценко присоединится к борьбе с коронавирусом в Дагестане

Всего в Дагестан, а также Северную Осетию, Ингушетию, Забайкальский край, Владимир и Псков поедут шесть московских медицинских бригад, в состав которых входят 40 специалистов различных профилей — это пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры-анестезисты и врачи других специальностей.

Главный врач столичной инфекционной больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с диагнозом «коронавирус», для оказания помощи в борьбе с новой инфекцией отправится в Республику Дагестан. Об этом 10 июня сообщает Департамент здравоохранения Москвы.

О большом числе заболевших коронавирусом дагестанцев, среди которых не только местные жители, но и врачи, стало известна в середине прошлого месяца. Одними из первых на тяжелую ситуацию в регионе обратили внимание журналисты и блогеры, опубликовав посвященные ей репортажи на YouTube. В роликах говорилось о том, что республиканская система здравоохранения не справляется с большим количеством пациентов, а статистика подсчета новых случаев заражения и летальных исходов может быть занижена. Расхождения в итоговых цифрах позже прокомментировал глава минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов.



Вскоре проблемы республики подняли на федеральном уровне. В рамках специального совещания с местными властями президент России Владимир Путин поручил МЧС РФ провести на территории республики масштабную санитарную обработку и построить новый медицинский центр на 200 коек для больных COVID-19. Бригаду специалистов туда также отправил Роспотребнадзор.

После совещания, посвященного эпидемиологической обстановке в регионе, особенно прославился председатель Народного собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов, который в прямом эфире передал главе государства пожелания граждан не затягивать с завершением конституционной реформы.