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10.06.2020 12:57
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Собянин рассказал о «выстраданном» выходе из самоизоляции. Снятие ограничений продлится два месяца

Мэр столицы на совещании с премьер-министром рассказал о снятии коронавирусных огорчений в Москве.

«Москва переходит к этапу выхода из ограничений. <...> Мы определили период такого перехода длиной почти в два месяца», — заявил 10 июня Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, выход из режима самоизоляции «был выстрадан жесткими ограничительными мерами» в течение последних месяцев.

В конце мая Собянин объявил, что с июня будет постепенно снимать коронавирусные ограничения.

В Москве было выявлено больше всего случаев COVID-19 в России. Из 493 657 заболевших почти 200 тысяч обнаружили в Москве. Сегодня, 10 июня, в столице был установлен минимальный ежедневный прирост выявленных случаев за почти два месяца.

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Комментарии (7)

krasnonosov
Так это они всего на 2 месяца сняли ограничения, а потом после всех парадов и обнуляшек в августе обратно их введут получается?
"...рассказал о снятии коронавирусных огорчений в Москве" - первый абзац новости. )
Прям вот "огорчений"? ))) Ржали всем офисом )))
walker_5e4cd299a1c68
А как в Петербурге-то губер настрадался....
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