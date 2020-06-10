Собянин рассказал о «выстраданном» выходе из самоизоляции. Снятие ограничений продлится два месяца
Мэр столицы на совещании с премьер-министром рассказал о снятии коронавирусных огорчений в Москве.
«Москва переходит к этапу выхода из ограничений. <...> Мы определили период такого перехода длиной почти в два месяца», — заявил 10 июня Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, выход из режима самоизоляции «был выстрадан жесткими ограничительными мерами» в течение последних месяцев.
В конце мая Собянин объявил, что с июня будет постепенно снимать коронавирусные ограничения.
В Москве было выявлено больше всего случаев COVID-19 в России. Из 493 657 заболевших почти 200 тысяч обнаружили в Москве. Сегодня, 10 июня, в столице был установлен минимальный ежедневный прирост выявленных случаев за почти два месяца.