Собянин рассказал о «выстраданном» выходе из самоизоляции. Снятие ограничений продлится два месяца

Мэр столицы на совещании с премьер-министром рассказал о снятии коронавирусных огорчений в Москве.



«Москва переходит к этапу выхода из ограничений. <...> Мы определили период такого перехода длиной почти в два месяца», — заявил 10 июня Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, выход из режима самоизоляции «был выстрадан жесткими ограничительными мерами» в течение последних месяцев.

В конце мая Собянин объявил, что с июня будет постепенно снимать коронавирусные ограничения.