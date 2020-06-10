ТАСС: Послы стран ЕС согласовали продление санкций против России

Представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали продление санкций против России из-за присоединения Крыма. Об этом 10 июня пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в Совете ЕС.



По словам собеседника агентства, ограничения решили продлить на год — до 23 июня 2021-го. Он уточнил, что официально решение утвердят на следующей неделе.



Напомним, санкции против России были введены в 2014 году из-за событий на Украине. Сегодня принято решение о продлении ограничений именно в отношении Крыма — они включают в себя запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, запрет на заход в порты полуострова европейских судов. Самолеты стран ЕС также не могут пользоваться крымскими аэропортами (за исключением экстренных ситуаций). На полуостров запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.

