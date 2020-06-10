Экс-глава муниципалитета «Невский округ», заключивший сделку со следствием по делу об оздоровительном комплексе, получил реальный срок

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 10 июня, по версии следствия в 2014 году Самойленко, зная, что ООО «Ресурс» после публичных торгов получило в аренду участок на улице Подвойского, склонил главу администрации Аскара Спешилова к подписанию дополнительного соглашения к договору. По нему МО лишилось 860 квадратных метров нежилой площади из 1100 стоимостью более 89 млн рублей. На них должен был располагаться оздоровительный комплекс.

Невский районный суд Петербурга рассмотрел в особом порядке дело бывшего главы внутригородского МО «Невский округ» Алексея Самойленко. Он обвинялся в получении взятки квартирами и подстрекательстве к превышению должностных полномочий.

За это Самойленко, как сообщает пресс-служба, получил от компании право на две квартиры стоимостью 10 млн рублей в строящемся доме по вышеуказанному адресу, которые оформил на жену.



Уголовное дело поступило в суд с представлением об особом порядке проведения судебного заседания в связи с заключением подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве, в рамках которого Самойленко вину признал полностью.



Суд назначил муниципалу наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК строгого режима, с лишением права занимать должности в государственных органах или органах местного самоуправления на срок 3 года.



Обе квартиры были конфискованы в собственность государства.



Самойленко взят под стражу в зале суда немедленно.



Неделей ранее глава администрации Спешилов, который по распоряжению Самойленко подписал допсоглашение, получил три года условно.

