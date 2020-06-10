МИД анонсировал «новые вывозные возможности» для застрявших за границей из-за коронавируса россиян

«Разработаны дополнительные логистические инструменты. <...> Речь идет о стыковке регулярных авиарейсов иностранных авиакомпаний из Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Канады и других государств с российскими вывозными рейсами, осуществляемыми из крупных европейских и азиатских городов — транспортных узлов. Среди них — Париж, Лондон, Франкфурт-на-Майне, Сеул, Гонконг, Токио», — говорится 10 июня в заявлении МИД.

Министерство иностранных дел России рассказало, что россияне могут воспользоваться рейсами иностранных компаний для возвращения на Родину.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что «новыми вывозными возможностями» смогут воспользоваться в первую очередь те, кто остался в государствах, ранее не имевших прямого авиасообщения с РФ. В МИД подчеркнули, что при условии восстановления авиасообщения «таких возможностей становится все больше».

Дипломаты призвали желающих вернуться на Родину с помощью этого способа обратиться в российскую дипмиссию.