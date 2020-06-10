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10.06.2020 12:32
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«Интерфакс»: Голосованию по Конституции запрет на проведение массовых мероприятий в Москве не помешает

Коронавирусные ограничения в российской столице не помешают проведению голосования по поправкам в Конституцию. Об этом 10 июня пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой плебисцита.

«Массовым является мероприятие с одномоментным пребыванием граждан, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию... Голосование по поправкам в Конституцию, в отличие от митингов, к таковым не относится», — заявил собеседник издания.

Кроме того, источник «Интерфакса» подчеркнул, что будут предприняты «беспрецедентные меры, чтобы обезопасить граждан от коронавируса».

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня объявил о поэтапном снятии ограничений в Москве. Однако запрет на проведение массовых мероприятий пока сохраняется.

Голосование по поправкам в Конституцию начнется 25 июня и завершится 1 июля.

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Комментарии (1)

krasnonosov
Голосование толпой по их разумению не является массовым, а одиночный пикет человека с плакатом является массовым. Они население совсем за идиотов держат?
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