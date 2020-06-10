«Интерфакс»: Голосованию по Конституции запрет на проведение массовых мероприятий в Москве не помешает
Коронавирусные ограничения в российской столице не помешают проведению голосования по поправкам в Конституцию. Об этом 10 июня пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой плебисцита.
«Массовым является мероприятие с одномоментным пребыванием граждан, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию... Голосование по поправкам в Конституцию, в отличие от митингов, к таковым не относится», — заявил собеседник издания.
Кроме того, источник «Интерфакса» подчеркнул, что будут предприняты «беспрецедентные меры, чтобы обезопасить граждан от коронавируса».
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня объявил о поэтапном снятии ограничений в Москве. Однако запрет на проведение массовых мероприятий пока сохраняется.
Голосование по поправкам в Конституцию начнется 25 июня и завершится 1 июля.