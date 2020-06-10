Порошенко стал подозреваемым по делу о «предоставлении незаконного приказа». На допрос его вызывали по другому поводу

Бывший президент Украины, которого сегодня вызвали в Госбюро расследований по поводу контрабанды картин, стал подозреваемым по другому делу.



«Пресс-служба ГБР заявила, что Порошенко вручили подозрение по делу [Сергея] Семочко. Допрос по «картинному» делу не проводился», — сообщает 10 июня издание «Страна.ua».



Адвокат бывшего президента отметил, что допрос был поводом вручить его подзащитному подозрение. «Когда мы зашли в ГБР, к нам подошёл прокурор офиса Генерального прокурора и хотел вручить ему подозрение в деле про назначение главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Но так как подозрение народному депутату вручать нельзя, и Порошенко отказался его получать», — рассказал журналистам представитель Петра Порошенко.

