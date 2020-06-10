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10.06.2020 12:27
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Порошенко стал подозреваемым по делу о «предоставлении незаконного приказа». На допрос его вызывали по другому поводу

Бывший президент Украины, которого сегодня вызвали в Госбюро расследований по поводу контрабанды картин, стал подозреваемым по другому делу.

«Пресс-служба ГБР заявила, что Порошенко вручили подозрение по делу [Сергея] Семочко. Допрос по «картинному» делу не проводился», — сообщает 10 июня издание «Страна.ua».

Адвокат бывшего президента отметил, что допрос был поводом вручить его подзащитному подозрение. «Когда мы зашли в ГБР, к нам подошёл прокурор офиса Генерального прокурора и хотел вручить ему подозрение в деле про назначение главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Но так как подозрение народному депутату вручать нельзя, и Порошенко отказался его получать», — рассказал журналистам представитель Петра Порошенко.

В Госбюро расследований сообщили, что бывшему главе государства все-таки вручили подозрение по делу о «предоставлении незаконного приказа». «Офис Генерального прокурора сообщает о подозрении Порошенко П. А.», — уточняется в заявлении ведомства на Facebook.

В конце прошлого года на Украине возбудили дело о госизмене против экс-замглавы внешней разведки Сергея Семочко. Государственное бюро расследований пытается доказать вину бывшего президента в якобы незаконном назначении Семочко.

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