Порошенко стал подозреваемым по делу о «предоставлении незаконного приказа». На допрос его вызывали по другому поводу
Бывший президент Украины, которого сегодня вызвали в Госбюро расследований по поводу контрабанды картин, стал подозреваемым по другому делу.
«Пресс-служба ГБР заявила, что Порошенко вручили подозрение по делу [Сергея] Семочко. Допрос по «картинному» делу не проводился», — сообщает 10 июня издание «Страна.ua».
Адвокат бывшего президента отметил, что допрос был поводом вручить его подзащитному подозрение. «Когда мы зашли в ГБР, к нам подошёл прокурор офиса Генерального прокурора и хотел вручить ему подозрение в деле про назначение главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Но так как подозрение народному депутату вручать нельзя, и Порошенко отказался его получать», — рассказал журналистам представитель Петра Порошенко.
В Госбюро расследований сообщили, что бывшему главе государства все-таки вручили подозрение по делу о «предоставлении незаконного приказа». «Офис Генерального прокурора сообщает о подозрении
В конце прошлого года на Украине возбудили дело о госизмене против экс-замглавы внешней разведки Сергея Семочко. Государственное бюро расследований пытается доказать вину бывшего президента в якобы незаконном назначении Семочко.