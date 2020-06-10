Комздрав рассказал, кто попал в смертельную статистику по коронавирусу за сутки

49 новых смертей пациентов с коронавирусом зафиксировано в Петербурге за конец мая и начало июня. Об этом рассказали в комитете здравоохранения Смольного 10 июня.



В летальную статистику попали 27 мужчин в возрасте от 36 до 96 лет, и 22 женщины в возрасте от 34 до 97 лет. «Скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями, среди которых — атеросклероз, кардиосклероз, сахарный диабет, желчнокаменная болезнь, онкологические заболевания», — добавили в комитете.



Всего в Петербурге зафиксировано 482 смерти от COVID-19. При этом ежедневно в городе после изменения методики подсчета регистрируется несколько десятков смертей пациентов с коронавирусом. В комздраве отмечают, что регистрация происходит по справкам из стационаров, где лечат больных от новой инфекции. Впоследствии, после проверки это число может сократиться.

