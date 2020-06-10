Утром 10 июня дорожная ситуация в Петербурге после аномальных пробок накануне вернулась к норме. Максимальная загруженность городских дорог, по данным «Яндекса», составила 3 балла, что на 1 балл меньше, чем утром 9 июня.

Самыми загруженными магистралями были Московское шоссе (6 баллов в центр и 5 баллов из центра), Пискарёвский проспект и проспект Культуры — Тихорецкий проспект. На последних двух участках фиксировали 5 баллов в сторону центра. Также нехарактерно плотное движение наблюдалось на Гражданском проспекте — 4 балла в направлении центра, что на 2 балла выше обычного.

Крупнейшими пробками утром 10 июня, как и накануне, отметилась КАД: в 9:18 6,5-километровый затор собрался на внешнем кольце от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе, в 9:51 такая же пробка скопилась на внутреннем кольце от Выборгского шоссе до проспекта Энгельса, и в 9:57 затор длиной 2,8 километра отметили на внутреннем кольце от Горского шоссе до Комендантского проспекта. На севере кольцевой ведутся дорожные работы. Но накануне заторы там были почти в два раза длиннее, превышая 10 километров. Также крупная пробка этим утром наблюдалась на Планерной улице: в 8:27 там скопился затор длиной 2,8 километра от улицы Ильюшина до Приморского проспекта. А в 9:03 на Колтушском шоссе собралась пробка на 2,4 километра от Южного шоссе до железнодорожного переезда. Последняя была и утром 9 июня, в то же время и той же протяженности. Сейчас на дорогах Петербурга 3 балла, что на 1 балл больше, чем обычно в это время в среду. Аналитики прогнозируют, что в ближайший час пробки начнут расти и к 13 часам достигнут 4 баллов.

Индекс самоизоляции в Петербурге на текущей неделе снижается по утрам примерно равными темпами. На 11:10 10 июня он составлял 1,2 балла, а к 11:30 снизился до 1,1 балла.

По итогам 9 июня индекс Петербурга составил 1,2 балла. Это на 0,8 балла больше, чем в средний вторник до коронавируса, и на 0,1 меньше, чем в прошлый вторник. По среднему уровню самоизоляции за прошедший день Петербург вновь занял 3-е место среди 15 городов-миллионников. Возглавили рейтинг Красноярск и Волгоград с 1,4 балла, а самый низкий индекс был в Казани — 0,7 балла.