МВД Москвы опровергло, что Ефремов в момент смертельного ДТП был в машине не один

Актер Михаил Ефремов в момент смертельного ДТП в центре Москвы ехал в автомобиле без пассажиров. Об этом 10 июня заявили в ГУ МВД РФ по столице.



«Информация, размещенная в некоторых СМИ и на интернет-ресурсах о том, что водитель, совершивший ДТП 8 июня на Смоленской площади, в результате которого потерпевший скончался, находился в автомобиле не один, не соответствует действительности», — говорится в сообщении МВД.



Напомним, ранее сегодня «Интерфакс» сообщил, что Ефремова собираются отправить на психиатрическую экспертизу. Актер находится под домашним арестом до 9 августа, обжаловать его он не собирается.

