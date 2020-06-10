МВД Москвы опровергло, что Ефремов в момент смертельного ДТП был в машине не один
Актер Михаил Ефремов в момент смертельного ДТП в центре Москвы ехал в автомобиле без пассажиров. Об этом 10 июня заявили в ГУ МВД РФ по столице.
«Информация, размещенная в некоторых СМИ и на интернет-ресурсах о том, что водитель, совершивший ДТП 8 июня на Смоленской площади, в результате которого потерпевший скончался, находился в автомобиле не один, не соответствует действительности», — говорится в сообщении МВД.
Напомним, ранее сегодня «Интерфакс» сообщил, что Ефремова собираются отправить на психиатрическую экспертизу. Актер находится под домашним арестом до 9 августа, обжаловать его он не собирается.
Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в ДТП в состоянии опьянения, которое повлекло за собой гибель человека. Актер ранее признал вину и назвал «чудовищным» произошедшее. Полиция задержала его 9 июня, на следующий день после того, как он устроил смертельную аварию в центре Москвы. На Смоленской площади 8 июня мужчина выскочил на встречную полосу и врезался в машину доставки продуктового интернет-магазина. Утром водитель умер. Экспертиза нашла в крови артиста остаточные следы наркотиков.