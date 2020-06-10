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10.06.2020 11:54
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ВЦИОМ: Более половины россиян планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Более половины жителей страны планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 1 июля 2020 года. Об этом Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщает 10 июня.

Согласно данным, полученным ВЦИОМ в ходе опроса граждан РФ, о своих намерениях принять участие в плебисците сообщили 67 % россиян. Среди них — 78 % сторонников «Единой России», 74 % — «Справедливой России», 71 % -— КПРФ и 64 % — ЛДПР.

По результатам исследования 14 % опрошенных заявили, что проголосуют против. 17 % признались, что еще не вынесли решения по этому вопросу.

Поправки, по информации центра, хочет поддержать 61 % респондентов, а против них планирует выступить 21 % жителей России. Остальные ответить затруднились.

При этом наибольшее количество сторонников изменений главного документа страны зафиксировано в электорате «Единой России» (83 %). Среди тех, кто поддерживает «Справедливую Россию», таких набралось 65 %, а ЛДПР — 54 %.

КПРФ, несмотря на призывы ее лидера Геннадия Зюганова не голосовать за внесение поправок, разделилась пополам: изменение Основного закона поддерживают 43 % сторонников компартии, против — 39 %. «Такая поляризация отмечена только среди избирателей-коммунистов, электораты других партий выглядят более монолитными», — отметили специалисты ВЦИОМ.

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Комментарии (10)

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Явка - 65%, за - 85%
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психи, военные, бюджетники. заключенные -более половины россиян, остальных не спрашивали
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