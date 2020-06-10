ВЦИОМ: Более половины россиян планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Более половины жителей страны планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 1 июля 2020 года. Об этом Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщает 10 июня.



Согласно данным, полученным ВЦИОМ в ходе опроса граждан РФ, о своих намерениях принять участие в плебисците сообщили 67 % россиян. Среди них — 78 % сторонников «Единой России», 74 % — «Справедливой России», 71 % -— КПРФ и 64 % — ЛДПР.