ВЦИОМ: Более половины россиян планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Более половины жителей страны планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 1 июля 2020 года. Об этом Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщает 10 июня.
Согласно данным, полученным ВЦИОМ в ходе опроса граждан РФ, о своих намерениях принять участие в плебисците сообщили
По результатам исследования
Поправки, по информации центра, хочет поддержать
При этом наибольшее количество сторонников изменений главного документа страны зафиксировано в электорате «Единой России»
КПРФ, несмотря на призывы ее лидера Геннадия Зюганова не голосовать за внесение поправок, разделилась пополам: изменение Основного закона поддерживают