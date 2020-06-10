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10.06.2020 11:47
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«Странно, что Санкт-Петербург молчит». Памфилова ждет от Горизбиркома тотального видеонаблюдения на голосовании по Конституции

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова признала, что видеонаблюдение на голосовании по поправкам в Конституцию будет «не тотальным и не везде». Однако ряд городов готовы его обеспечить, хотя от Петербурга сигналов пока нет.

«Сложно, это отдельный бюджет, — заявила Памфилова на заседании комиссии 10 июня. — Но целый ряд регионов, Москва уже заявила, что у них будет тотальное видеонаблюдение, в течение 7 дней, и днем, и ночью. Я уверена, что и Казань, вот у меня список есть, и в Курганской области, и в Свердловской области намечается... Странно, что Санкт-Петербург молчит. Вы же гордитесь своей электронной базой, вообще своими разработками. Я считаю, что в Санкт-Петербурге обязательно должно быть видеонаблюдение, и все для этого есть».

Кроме того, Памфилова заочно ответила критикам голосования по поправкам в Конституцию. В частности, она заявила, что никакой агитации за или против изменений ЦИК не проводит. Накануне с официального сайта общероссийского голосования по президентским поправкам исчезли цитаты самого Владимира Путина и других персон, которые, по мнению организаторов общественной компании против поправок «Нет!», являлись незаконной агитацией.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

260778831
Тотальное наблюдение ей надо!
Так оплачивайте! За Ваш счет банкет.

У нас и так дыра 100 лярдов в бюджете.
261858571
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Pensioneer
Сначала придумали единый день голосования, теперь их уже 2 в году... Так можно в 2 раза больше народных денег потратить...
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