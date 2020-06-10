«Странно, что Санкт-Петербург молчит». Памфилова ждет от Горизбиркома тотального видеонаблюдения на голосовании по Конституции

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова признала, что видеонаблюдение на голосовании по поправкам в Конституцию будет «не тотальным и не везде». Однако ряд городов готовы его обеспечить, хотя от Петербурга сигналов пока нет.



«Сложно, это отдельный бюджет, — заявила Памфилова на заседании комиссии 10 июня. — Но целый ряд регионов, Москва уже заявила, что у них будет тотальное видеонаблюдение, в течение 7 дней, и днем, и ночью. Я уверена, что и Казань, вот у меня список есть, и в Курганской области, и в Свердловской области намечается... Странно, что Санкт-Петербург молчит. Вы же гордитесь своей электронной базой, вообще своими разработками. Я считаю, что в Санкт-Петербурге обязательно должно быть видеонаблюдение, и все для этого есть».

