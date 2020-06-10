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10.06.2020 11:32
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«Интерфакс»: Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Следствие собирается отправить актера Михаила Ефремова на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Как пишет «Интерфакс» 10 июня со ссылкой на свой источник, следователи хотят «получить объективную оценку его психического здоровья».

Напомним, актер находится под домашним арестом до 9 августа, накануне такое решение вынес Таганский суд Москвы. ТАСС ранее сообщил, что обжаловать меру пресечения Ефремов не собирается.

Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в ДТП в состоянии опьянения, которое повлекло за собой гибель человека. Актер ранее признал вину и назвал «чудовищным» произошедшее. Полиция задержала его 9 июня, на следующий день после того, как он устроил смертельную аварию в центре Москвы. На Смоленской площади 8 июня мужчина выскочил на встречную полосу и врезался в машину доставки продуктового интернет-магазина. Утром водитель умер. Экспертиза нашла в крови артиста остаточные следы наркотиков.

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Комментарии (10)

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Pensioneer
Не изолировали убийцу от общества, о чем тут рассуждать?! Все по-честному:) Хулиганов в тюрьму, убийц домой?
Modest_5e4ce41f7533b
Как бы после экспертизы членам комиссии не потребовалась психологическая помощь.
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