«Интерфакс»: Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Следствие собирается отправить актера Михаила Ефремова на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Как пишет «Интерфакс» 10 июня со ссылкой на свой источник, следователи хотят «получить объективную оценку его психического здоровья».
Напомним, актер находится под домашним арестом до 9 августа, накануне такое решение вынес Таганский суд Москвы. ТАСС ранее сообщил, что обжаловать меру пресечения Ефремов не собирается.
Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в ДТП в состоянии опьянения, которое повлекло за собой гибель человека. Актер ранее признал вину и назвал «чудовищным» произошедшее. Полиция задержала его 9 июня, на следующий день после того, как он устроил смертельную аварию в центре Москвы. На Смоленской площади 8 июня мужчина выскочил на встречную полосу и врезался в машину доставки продуктового интернет-магазина. Утром водитель умер. Экспертиза нашла в крови артиста остаточные следы наркотиков.