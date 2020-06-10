«Новая волна напряженности из-за COVID-19». Мир становится все более неспокойным местом, в котором Россия соседствует с Африкой по миролюбию

«Результаты этого года показывают, что уровень миролюбия ухудшился по всему миру. <...>Возникшие ранее конфликты и кризисы пошли на спад, чтобы освободить место для новой волны напряженности и неопределенности в результате пандемии COVID-19», — сообщается в опубликованном 10 июня исследовании центра «Институт экономики и мира».

Составители «Глобального индекса миролюбия» считают, что коронавирус принесет в мир еще больше нестабильности. Россия на этом фоне улучшила свои показатели, однако до сих пор держится в конце рейтинга.

С 2011-го число беспорядков в мире выросло вдвое. Так, за прошлый год в 96 странах зарегистрировали демонстрации с применением насилия, так как «граждане протестуют против целого ряда проблем, от экономических трудностей и жестокости полиции до политической нестабильности».

Исследователи считают, что пандемия негативно скажется на ситуации в мире, так как, например, ООН не сможет поддерживать все свои миротворческие операции на прежнем уровне.

Самой миролюбивой страной в очередной раз стала Исландия. Пьедестал с ней делят также Новая Зеландия, Австрия, Дания и Канада.

Россия же попала в категорию «наибольшее улучшение» за год, улучшив свои показатели в таких категориях, как «Продолжающийся конфликт», «Безопасность и защита» и «Милитаризация». Исследователи заметили у нашей страны заметное снижение полицейского произвола, а также уровня убийств. Негативным фактором, по мнению составителей рейтинга, остается «политическая нестабильность».

Прогресс при этом не позволил России существенно улучшить свои позиции в рейтинге. Наша страна держится на 154 месте из 163, оказавшись между Центральноафриканской Республикой и Суданом (в 2011 в Судане прошел референдум, который разделил эту страну на Северный и Южный Судан. Оба государства признали ООН. — Прим. ред.).