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10.06.2020 11:27
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«Новая волна напряженности из-за COVID-19». Мир становится все более неспокойным местом, в котором Россия соседствует с Африкой по миролюбию

Составители «Глобального индекса миролюбия» считают, что коронавирус принесет в мир еще больше нестабильности. Россия на этом фоне улучшила свои показатели, однако до сих пор держится в конце рейтинга.

«Результаты этого года показывают, что уровень миролюбия ухудшился по всему миру. <...>Возникшие ранее конфликты и кризисы пошли на спад, чтобы освободить место для новой волны напряженности и неопределенности в результате пандемии COVID-19», — сообщается в опубликованном 10 июня исследовании центра «Институт экономики и мира».

С 2011-го число беспорядков в мире выросло вдвое. Так, за прошлый год в 96 странах зарегистрировали демонстрации с применением насилия, так как «граждане протестуют против целого ряда проблем, от экономических трудностей и жестокости полиции до политической нестабильности».

Исследователи считают, что пандемия негативно скажется на ситуации в мире, так как, например, ООН не сможет поддерживать все свои миротворческие операции на прежнем уровне.

Самой миролюбивой страной в очередной раз стала Исландия. Пьедестал с ней делят также Новая Зеландия, Австрия, Дания и Канада.

Россия же попала в категорию «наибольшее улучшение» за год, улучшив свои показатели в таких категориях, как «Продолжающийся конфликт», «Безопасность и защита» и «Милитаризация». Исследователи заметили у нашей страны заметное снижение полицейского произвола, а также уровня убийств. Негативным фактором, по мнению составителей рейтинга, остается «политическая нестабильность».

Прогресс при этом не позволил России существенно улучшить свои позиции в рейтинге. Наша страна держится на 154 месте из 163, оказавшись между Центральноафриканской Республикой и Суданом (в 2011 в Судане прошел референдум, который разделил эту страну на Северный и Южный Судан. Оба государства признали ООН. — Прим. ред.).

Самая плохая ситуация, по мнению составителей рейтинга, в Афганистане, Сирии и Ираке.

Рейтинг миролюбия составляет аналитический центр «Институт экономики и мира» (IEP) уже 14 лет, оценивая 163 страны.

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Комментарии (2)

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Найдите в Интернете источники этой информации и сделайте хоть какой-нибудь анализ. Какой-то австралийский хлыщ с непонятно какими деньгами выпускает какой-то рейтинг основываясь на информации от организаций, финансируемых американскими источниками. Для них, например, Россия участвует в войне с Украиной. Нафиг этот шлак перепащивать?
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