Кредитный рейтинг Setl Group от АКРА подтвержден на уровне A-(RU)

Как отмечает агентство, кредитный рейтинг Setl Group обусловлен сильными рыночной позицией и бизнес-профилем холдинга, очень низкой долговой нагрузкой и высоким показателем покрытия процентных платежей, а также высокой рентабельностью и ликвидностью.



«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.



Бизнес-профиль Setl Group, по оценке агентства, характеризуется высокой диверсификацией портфеля проектов, стабильной структурой сроков и условий реализации объектов, а также сильными позициями на рынке Санкт-Петербурга собственных брокерского и консалтингового подразделений («Петербургская Недвижимость»). Уровень корпоративного управления определяется высоким уровнем стратегического управления, адекватным уровнем системы управления рисками, структуры управления и структуры холдинга. Агентство отмечает последовательность и успешность реализации стратегии Setl Group.



Высокая рентабельность бизнеса объясняется повышенным спросом на жилую недвижимость в первой половине 2019 года в преддверии перехода отрасли на схему работы по эскроу-счетам. Это привело к увеличению объемов продаж Setl Group в физическом выражении и к заметному росту цен. Также увеличить рентабельность холдингу удалось за счет проектов редевелопмента бывших промышленных зон. Благодаря расположению таких объектов в обжитых популярных районах вблизи исторического центра Санкт-Петербурга цены за квадратный метр здесь выше, чем в пригородах и зонах комплексного освоения территории.



Очень низкая долговая нагрузка характеризуется отношением чистого долга к FFO до процентных платежей и налогов: по оценке АКРА, средневзвешенный показатель за 2017-2022 годы составит 0,4х.



Также кредитный рейтинг А-(RU) подтвержден выпускам биржевых процентных документарных облигаций Setl Group. По сообщению агентства, эмиссии являются старшим необеспеченным долгом холдинга. Согласно методологии АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу Setl Group — A-(RU). Напомним, в настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций Setl Group на общую сумму 10 млрд руб., размещенные в рамках Программы биржевых облигаций (серии 001Р-01 (ISIN-код RU000A0ZYEQ9) и 001Р-02 (ISIN-код RU000A100MG6)).



Впервые кредитный рейтинг от АКРА был присвоен в 2017 г. на уровне BBB(RU) и дважды повышался: в 2018 и 2019 гг. до ВВВ+(RU) и А-(RU) соответственно.



С полным текстом пресс-релиза АКРА можно ознакомиться на официальном сайте агентства по ссылке: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/1885

Наименование эмитента: ООО «Сэтл Групп». Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах https://www.e-disclosure.ru



Справка о холдинге Setl Group

