Песков объяснил американцам низкую смертность от коронавируса в России

Он опроверг утверждение, что российская сторона может «манипулировать» данными. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в России делается «максимально возможное число тестов на коронавирус».

«Вы когда-нибудь думали о том, что система здравоохранения в России более эффективна? <...> [Она] дает возможность большему количеству людей остаться в живых», - сообщил 10 июня Дмитрий Песков в интервью CNN .

Переболевший коронавирусом пресс-секретарь российского президента сообщил, что эффективность медицинской системы РФ гарантирует низкое число летальных исходов от COVID-19, в сравнении с другими странами.

Песков сообщил также, что в РФ наибольшие проблемы с коронавирусом были в городах с высокой плотностью населения, приведя в пример Москву.

«Ничто не пошло не так, кроме самого вируса», - резюмировал представитель Кремля.

Он также подчекрнул, что власти РФ «беспокоит пандемия и ее влияние на экономику». При этом Песков заяверил, что Путин не думает о своих личных рейтингах.

В России, по данным на 9 июня, выявили уже 485253 случая коронавируса, а число летальных исходов превысило 6 тысяч.