Петербуржец отстоял у агрессора с ножом и «розочкой» принадлежащий ему «Вольво»

За весьма неудачную попытку завладеть чужой машиной задержан житель Петербурга. Острый предмет и горлышко разбитой бутылки в его руках не смогли напугать владельца дорогостоящего автомобиля.



Как стало известно «Фонтанке» 10 июня, накануне утром в полицию обратился охранник гаражного кооператива, расположенного на Краснопутиловской улице в Кировском районе. Он заявил, что неизвестный преступник с ножом и «розочкой» угрожает автомобилисту и просит его отдать ключи от Volvo.



Позже с аналогичным заявлением к полицейским пришел и сам владелец машины. По его словам, получив отказ, агрессор скрылся с места происшествия.

