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10.06.2020 10:15
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Петербуржец отстоял у агрессора с ножом и «розочкой» принадлежащий ему «Вольво»

За весьма неудачную попытку завладеть чужой машиной задержан житель Петербурга. Острый предмет и горлышко разбитой бутылки в его руках не смогли напугать владельца дорогостоящего автомобиля.

Как стало известно «Фонтанке» 10 июня, накануне утром в полицию обратился охранник гаражного кооператива, расположенного на Краснопутиловской улице в Кировском районе. Он заявил, что неизвестный преступник с ножом и «розочкой» угрожает автомобилисту и просит его отдать ключи от Volvo.

Позже с аналогичным заявлением к полицейским пришел и сам владелец машины. По его словам, получив отказ, агрессор скрылся с места происшествия.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан. Им оказался 51-летний неработающий житель проспекта Народного Ополчения.

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