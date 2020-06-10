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10.06.2020 10:07
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Роспотребнадзор заявил, что масочный режим сохраняется по всей России

Масочный режим будет сохраняться во всех регионах России, несмотря на поэтапное снятие ограничительных мер. Об этом 10 июня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».

Попова отметила, что коронавирус пока никуда не ушел, поэтому важно защитить органы дыхания, особенно в закрытом помещении, в котором много людей.

«Это — транспорт, общественные места, магазины и так далее... Нужно все время держать руки чистыми. В перчатках или постоянно их мыть, обеззараживать специальными дезинфицирующими средствами», — подытожила глава Федеральной службы.

По последним данным, в России выявили более 485 тысяч случаев COVID-19.

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Комментарии (3)

Елена31101977
О господи... Как они себе представляют ушедший вирус? Собрал котомки и усвистал в туман? Пора уже принять тот факт что он есть и будет теперь здесь, только потеряет немного в силе. Либо привыкнуть жить с ним, либо Марс заселять...
Агроном аэродрома
Чёт ни разу эту Попову не видел в маске и ластах.
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