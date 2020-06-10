Роспотребнадзор заявил, что масочный режим сохраняется по всей России

Масочный режим будет сохраняться во всех регионах России, несмотря на поэтапное снятие ограничительных мер. Об этом 10 июня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».



Попова отметила, что коронавирус пока никуда не ушел, поэтому важно защитить органы дыхания, особенно в закрытом помещении, в котором много людей.



«Это — транспорт, общественные места, магазины и так далее... Нужно все время держать руки чистыми. В перчатках или постоянно их мыть, обеззараживать специальными дезинфицирующими средствами», — подытожила глава Федеральной службы.

