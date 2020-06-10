Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что Запад попытается расколоть российское общество перед голосованием по Конституции

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты», которое опубликовано 10 июня.



«В преддверии этих политических событий ожидается активизация работы через имеющиеся у них возможности, в том числе в российских регионах с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения», — рассказал Патрушев.

