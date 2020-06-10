Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что Запад попытается расколоть российское общество перед голосованием по Конституции
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты», которое опубликовано 10 июня.
«В преддверии этих политических событий ожидается активизация работы через имеющиеся у них возможности, в том числе в российских регионах с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения», — рассказал Патрушев.
Главной задачей Запада он назвал раскол российского общества, чтобы «навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием».
Он отметил, что Запад планирует нарастить информационное давление на Россию «в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности, и снижения чувства общероссийской идентичности граждан нашей страны».
Патрушев указал и на координаторов. По его словам, ими являются Государственный департамент, а также Агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям, ведущие американские неправительственные организации — Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России, институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) и ряд других.
Также секретарь Совбеза отметил, что некоммерческие организации, занимающиеся политической деятельностью, в 2015–2019 годах официально получили от западных спонсоров порядка четырех миллиардов рублей. Он добавил, что в реальности суммы могут быть намного больше, поскольку зачастую используются серые схемы, которые сложно отследить.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.