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10.06.2020 09:49
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Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что Запад попытается расколоть российское общество перед голосованием по Конституции

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты», которое опубликовано 10 июня.

«В преддверии этих политических событий ожидается активизация работы через имеющиеся у них возможности, в том числе в российских регионах с помощью некоммерческих неправительственных организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратистские настроения», — рассказал Патрушев.

Главной задачей Запада он назвал раскол российского общества, чтобы «навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием».

Он отметил, что Запад планирует нарастить информационное давление на Россию «в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности, и снижения чувства общероссийской идентичности граждан нашей страны».

Патрушев указал и на координаторов. По его словам, ими являются Государственный департамент, а также Агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям, ведущие американские неправительственные организации — Национальный демократический институт по международным делам, Международный республиканский институт, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современной России, институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) и ряд других.

Также секретарь Совбеза отметил, что некоммерческие организации, занимающиеся политической деятельностью, в 2015–2019 годах официально получили от западных спонсоров порядка четырех миллиардов рублей. Он добавил, что в реальности суммы могут быть намного больше, поскольку зачастую используются серые схемы, которые сложно отследить.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.

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Комментарии (19)

AlexOzz
Всё, каменты пора выключать! Так и недалеко до консолидации супротив раскола, который вносит госдеп.
local_5e4d8cf621bfb
Вот теперь стало понятно,что Covid действительно запущен американцами с целью недопущения поправок в Конституцию.Но они жестоко просчитались.Наш народ ответит высокой явкой и безоговорочной поддержкой своего лидера.
Fenomen
Ещё один маразматик.
И ведь их там ещё много.
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