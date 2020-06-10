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10.06.2020 09:45
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Поиски пропавшего в Краснодаре «Порше» закончились в Петербурге. С водительского сиденья в отдел полиции отправилась безработная

Пропавшая на юге России дорогостоящая машина спустя месяц нашлась в Приморском районе Петербурга. На водительском и пассажирском сиденьях навстречу новому дню неслись двое безработных.

Как стало известно «Фонтанке», ранним утром 10 июня на Планерной улице сотрудники дорожной полиции остановили Porsche Cayenne. При проверке выяснилось, что автомобиль числится в федеральном розыске после того, как в мае этого года был угнан в Краснодарском крае.

За рулем иномарки сидела 28-летняя жительница поселка Бугры. С ней в салоне также находился приятель-ровесник, проживающий на севере Петербурга. Оба нигде официально не трудоустроены.

Встречать новый день они отправились в отдел полиции, где фото их лиц и отпечатки пальцев пополнили базу данных. Дорогостоящая машина до выяснения всех обстоятельств временно останется на спецстоянке.

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