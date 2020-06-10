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10.06.2020 09:27
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Двое мужчин отправились в больницу после боя за честь женщины на юге Петербурга. Причиной конфликта стал шум под окнами

Полиция Красносельского района, проверяя сообщение о массовой драке, задержала мужчину, который кулаками отстоял честь жены. Ночные дебоширы — в больнице.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований», звонки от жителей дома 8/1 по улице Тамбасова поступили в полицию около половины десятого вечера 7 июня. На месте они нашли 35-летнего жителя дома с травмами и в алкогольном опьянении.

А 9 июня в правоохранительные органы района поступила телефонограмма из городской больницы № 26, в которой сообщалось о еще одном госпитализированном из указанного адреса. Он сообщил врачам, что травмы тела получил во время конфликта с жителем дома.

Как выяснили сотрудники полиции, мужчины распивали алкоголь под окнами, но делали это так шумно, что удостоились внимания жительницы дома. На её просьбу быть потише дебоширы ответили нецензурно. Тогда из дома вышел муж и несколькими ударами отправил шумных гуляк в нокаут.

По факту проводится проверка.

Защитнику жены выписали обязательство о явке.

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Комментарии (9)

syshsun
Блин,чувака жаль.Придется ему этим уродам лечение оплачивать,да еще и бабла дать,чтоб заяву забрали,иначе наш гуманный(ко всем тварям) и справедливый храм правосудия.
spb7771250
Грамоту ему надо торжественно выдать почетную, а не привлечь пытаться. "За поддержание порядка и временную нейтрализацию хулиганов."
Djnyana
Ну а.., как ещё в Селе? Тока так! )
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