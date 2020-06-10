Двое мужчин отправились в больницу после боя за честь женщины на юге Петербурга. Причиной конфликта стал шум под окнами

Полиция Красносельского района, проверяя сообщение о массовой драке, задержала мужчину, который кулаками отстоял честь жены. Ночные дебоширы — в больнице.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований», звонки от жителей дома 8/1 по улице Тамбасова поступили в полицию около половины десятого вечера 7 июня. На месте они нашли 35-летнего жителя дома с травмами и в алкогольном опьянении.

