Двое мужчин отправились в больницу после боя за честь женщины на юге Петербурга. Причиной конфликта стал шум под окнами
Полиция Красносельского района, проверяя сообщение о массовой драке, задержала мужчину, который кулаками отстоял честь жены. Ночные дебоширы — в больнице.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований», звонки от жителей дома 8/1 по улице Тамбасова поступили в полицию около половины десятого вечера 7 июня. На месте они нашли 35-летнего жителя дома с травмами и в алкогольном опьянении.
А 9 июня в правоохранительные органы района поступила телефонограмма из городской больницы
Как выяснили сотрудники полиции, мужчины распивали алкоголь под окнами, но делали это так шумно, что удостоились внимания жительницы дома. На её просьбу быть потише дебоширы ответили нецензурно. Тогда из дома вышел муж и несколькими ударами отправил шумных гуляк в нокаут.
По факту проводится проверка.
Защитнику жены выписали обязательство о явке.