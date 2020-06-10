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10.06.2020 09:39
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На Суворовском мотоциклист сбил велосипедиста, как кеглю

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором утром сошлись два владельца двухколесных транспортных средств в Центральном районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», авария произошла около 8 утра на углу Суворовского проспекта и Госпитальной улицы. По предварительной информации, водитель мотоцикла сбил двигавшегося в одном с ним направлении велосипедиста.

Как рассказывают очевидцы, велосипедист после того, как его сбили, смог подняться на ноги и отойти на тротуар.

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Комментарии (10)

Павел Михайлов
Тот редкий случай, когда мотоциклист совсем не виноват
Sonata
Похоже, что велосипедик неспешно поворачивал на пешеходный переход.
Маэстро
Очередной охреневший велосипедист ехал во второй полосе. Им же всё можно, пока живые.
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