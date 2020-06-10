На Суворовском мотоциклист сбил велосипедиста, как кеглю
Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором утром сошлись два владельца двухколесных транспортных средств в Центральном районе Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке», авария произошла около 8 утра на углу Суворовского проспекта и Госпитальной улицы. По предварительной информации, водитель мотоцикла сбил двигавшегося в одном с ним направлении велосипедиста.
Как рассказывают очевидцы, велосипедист после того, как его сбили, смог подняться на ноги и отойти на тротуар.