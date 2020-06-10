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10.06.2020 09:08
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ГУП «ТЭК СПб» в 2019 году заработало 300 млн рублей

Чистая прибыль петербургского ГУП «ТЭК» в 2019 году составила 301 млн рублей. Это самый высокий показатель за последние 8 лет.

Как сообщает предприятие 10 июня, дело в оптимизации постоянных расходов и программах энергоэффективности и энергосбережения. Кроме того, собираемость платежей за тепловую энергию достигла 100 %. Дебиторская задолженность предприятия за 2019 год снизилась относительно уровня 2018 года.

Количество сотрудников на предприятии за пять лет сократилось на 393 из-за автоматизации и диспетчеризации производственных процессов. В частности, реконструкция центральных тепловых пунктов позволяет перевести их в полностью автоматизированный режим, который предполагает работу без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Ранее стало известно, что предприятие начало реконструкцию теплосетей в Колпинском и Пушкинском районах. Раньше это было невозможно в связи с их спорным имущественным статусом.

ГУП «ТЭК» принадлежит городу и занимает 48 % петербургского рынка тепловой энергии. Предприятие отапливает и снабжает горячей водой порядка 16000 домов Петербурга, в которых живет около 3 млн горожан. В компании трудится более 9 тысяч человек.

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Комментарии (3)

Djnyana
Так вот кто выстреливает заоблачную среднюю зарплату по Городу - слесари, операторы и пр. рабочие ТЭЦ и Котельных! )
Так правильно прибыль подняли. Они счета за июнь с отоплением выставили, и как бы не топили цена одна.
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