ГУП «ТЭК СПб» в 2019 году заработало 300 млн рублей

Чистая прибыль петербургского ГУП «ТЭК» в 2019 году составила 301 млн рублей. Это самый высокий показатель за последние 8 лет.

Как сообщает предприятие 10 июня, дело в оптимизации постоянных расходов и программах энергоэффективности и энергосбережения. Кроме того, собираемость платежей за тепловую энергию достигла 100 %. Дебиторская задолженность предприятия за 2019 год снизилась относительно уровня 2018 года.

Количество сотрудников на предприятии за пять лет сократилось на 393 из-за автоматизации и диспетчеризации производственных процессов. В частности, реконструкция центральных тепловых пунктов позволяет перевести их в полностью автоматизированный режим, который предполагает работу без постоянного присутствия обслуживающего персонала.