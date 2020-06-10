В Одессе частично обрушился четырехэтажный жилой дом, построенный чуть больше века назад

Жилой дом 1912 года постройки частично обрушился в Одессе в ночь на 10 июня. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.



По информации спасателей, четырехэтажный дом 10 по улице Ясной не выдержал около трех часов ночи мск. Часть здания обрушилась. Всего в доме 10 квартир, в которых на момент ЧП находились 24 человека. Жильцов эвакуировали.



По данным пресс-службы, в разрушенной части дома расположены пять квартир, в которых проживало 10 человек.



Как сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook, на месте работают более 50 спасателей и шесть единиц техники. Разбор завалов пока не начинали, в результате обрушения пострадала газовая труба и место повреждения еще не обнаружили.

