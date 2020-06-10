Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» в «ВКонтакте» утром 10 июня, в результате прорыва трубы частично просел асфальт, а в образовавшуюся яму задними колесами провалился Ford Fusion. Об этом свидетельствуют и фотографии, сделанные на месте происшествия.

С коммунальной аварии начался день жителей Василеостровского района Петербурга. В зоне разлива горячей воды оказалась машина.

Как уточнили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», коммунальная авария произошла в половину третьего ночи у дома № 27 на улице Шевченко.

«Оперативные бригады предприятия обеспечили все необходимые меры безопасности. В данный момент вытекание воды на поверхность локализовано, организовываются ремонтные работы. Данный дефект на потребителях близлежащих зданий не отразится — здания переведены на резервную схему подачи ГВС» — рассказали в «Теплосети».



Там также добавили, что реальный ущерб автовладельцу, чья машина попала в зону разлива воды, будет возмещен.

