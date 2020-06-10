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10.06.2020 08:01
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Погода дает Петербургу небольшую передышку. Холодный фронт принес городу туман и грозу

Под 30, но с дождями обещают жителям северной столицы синоптики. Утром же город накрыл туман.

Как сообщает 10 июня ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью +16...+18 гр., днем +25...+27 гр.

По данным специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в среду синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге будет определять холодный атмосферный фронт.

Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Станет прохладнее, но пока температурный фон останется на 4-5° выше нормы.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

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Комментарии (1)

Djnyana
Спасибо. Терморегулятор пока отключил, бактерии кушают сахар в пределах нормы)
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