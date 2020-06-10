Погода дает Петербургу небольшую передышку. Холодный фронт принес городу туман и грозу
Под 30, но с дождями обещают жителям северной столицы синоптики. Утром же город накрыл туман.
Как сообщает 10 июня ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью +16...+18 гр., днем +25...+27 гр.
По данным специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в среду синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге будет определять холодный атмосферный фронт.
Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Станет прохладнее, но пока температурный фон останется на 4-5° выше нормы.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.