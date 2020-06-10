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10.06.2020 07:14
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Для испытания вакцины от коронавируса отобрали две группы добровольцев и поместили в изоляцию на две недели

Две группы добровольцев отобраны для клинических испытаний вакцины от коронавируса. Их поместили на двухнедельную изоляцию, сообщает 10 июня пресс-служба Минобороны РФ.

Добровольцев разделили на две группы. В первую вошли военнослужащие - офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту. Во второй - гражданские лица.

Все участники проходят необходимые медобследования.

В настоящее время 50 добровольцев из числа военнослужащих, среди которых десять медработников, находятся на самоизоляции. Гражданских лиц поместили в Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко.

Клинический этап испытания вакцины планируется завершить к концу июля.

По последним данным, в России выявили более 485 тысяч случаев COVID-19.

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Комментарии (2)

ussr_forever
надеюсь венки им минобороны купить? или смс-ками собирать будем?
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