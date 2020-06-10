Для испытания вакцины от коронавируса отобрали две группы добровольцев и поместили в изоляцию на две недели

Две группы добровольцев отобраны для клинических испытаний вакцины от коронавируса. Их поместили на двухнедельную изоляцию, сообщает 10 июня пресс-служба Минобороны РФ.



Добровольцев разделили на две группы. В первую вошли военнослужащие - офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту. Во второй - гражданские лица.



Все участники проходят необходимые медобследования.



В настоящее время 50 добровольцев из числа военнослужащих, среди которых десять медработников, находятся на самоизоляции. Гражданских лиц поместили в Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко.

