Для испытания вакцины от коронавируса отобрали две группы добровольцев и поместили в изоляцию на две недели
Две группы добровольцев отобраны для клинических испытаний вакцины от коронавируса. Их поместили на двухнедельную изоляцию, сообщает 10 июня пресс-служба Минобороны РФ.
Добровольцев разделили на две группы. В первую вошли военнослужащие - офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту. Во второй - гражданские лица.
Все участники проходят необходимые медобследования.
В настоящее время 50 добровольцев из числа военнослужащих, среди которых десять медработников, находятся на самоизоляции. Гражданских лиц поместили в Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко.
Клинический этап испытания вакцины планируется завершить к концу июля.
По последним данным, в России выявили более 485 тысяч случаев COVID-19.