СМИ узнали, что Трамп готов представить реформу полиции

Президент США Дональд Трамп готов в четверг представить ряд инициатив по реформированию полиции.

Ожидается, что в пакет войдут как законодательные инициативы, так и прямые директивы от президента. Среди обсуждаемых предложений — базы данных полицейских, где содержались бы записи о совершенных ими правонарушениях, а также изменения в их работе, сообщает 10 июня РБК со ссылкой на NBC

По словам источника NBC, пока нет единого мнения, запрещать ли полицейским применять удушающие приемы.



Вопрос о реформировании работы полиции США вышел на первый план на фоне протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержала полиция 25 мая по подозрению в использовании фальшивых купюр. Во время задержания один из полицейских надавил Флойду коленом на горло, проигнорировав его слова о том, что он не может дышать. Позже Флойд умер в больнице.

