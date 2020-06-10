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10.06.2020 07:04
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СМИ узнали, что Трамп готов представить реформу полиции

Президент США Дональд Трамп готов в четверг представить ряд инициатив по реформированию полиции.

Ожидается, что в пакет войдут как законодательные инициативы, так и прямые директивы от президента. Среди обсуждаемых предложений — базы данных полицейских, где содержались бы записи о совершенных ими правонарушениях, а также изменения в их работе, сообщает 10 июня РБК со ссылкой на NBC

По словам источника NBC, пока нет единого мнения, запрещать ли полицейским применять удушающие приемы.

Вопрос о реформировании работы полиции США вышел на первый план на фоне протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержала полиция 25 мая по подозрению в использовании фальшивых купюр. Во время задержания один из полицейских надавил Флойду коленом на горло, проигнорировав его слова о том, что он не может дышать. Позже Флойд умер в больнице.

Массовые акции протеста начались в Миннеаполисе, где умер Флойд, но быстро распространились на другие крупные города США. Вслед за мирными демонстрациями начались погромы, столкновения с полицией и поджоги.

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Комментарии (1)

B17S
Шо опять? Провести аттестацию, переименовать в милиции, сократить на 21 процент.
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