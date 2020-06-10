В США отпели Джорджа Флойда, из-за гибели которого прокатились протесты по всему миру

Как пишет The New York Times, в церкви в родном городе Флойда на прощании собрались сотни людей. Во время церемонии звучали речи об истории США, несправедливости и дискриминации по отношению к афроамериканцам. Как заявили собравшиеся, они хотят не извинений, а того, чтобы подобное больше не повторялось. Соболезнования выразил кандидат в президенты США Джо Байден. Флойд будет похоронен рядом со своей матерью. У него остались супруга и дети.

В городе Хьюстон, штат Техас, в ночь на 9 июня завершилась церемония отпевания Джорджа Флойда. После гибели мужчины 25 мая от жестоких действий полиции в США, а затем и по всему миру, начались протесты против произвола и расизма.

Последними словами Флойда стала фраза «Я не могу дышать». Её он повторял несколько раз при задержании в Миннеаполисе, штат Миннесота, пока офицер полиции нажимал коленом на его шею. В таком положении офицер продержал Флойда почти девять минут, пока тот не потерял сознание. Мужчину остановили из-за подозрения в использовании якобы поддельного чека на 20 долларов в одном из магазинов. Правда, вскрытие обнаружило в крови Флойда тяжелые наркотики.



Городской совет Миннеаполиса после случившегося хочет расформировать https://www.fontanka.ru/2020/06/08/69303808/ отделение полиции. Последний раз подобное в стране происходило в 2012 году после серии крупных скандалов в штате Нью-Джерси.



Массовые протесты в США длятся не первую неделю. Люди скандируют последние слова Флойда, вспоминают другие случаи неоправданной жестокости. Кое-где выступления превратились в акты грабежей и мародёрства, однако после введения комендантского часа большинство из них стали возвращаться в мирное русло.



К акциям присоединяются тысячи людей и за пределами Америки. Люди в Австралии вышли на улицы с плакатами, это же произошло в Греции, Великобритании, Франции. В Париже демонстранты вспомнили, что в 2016 году полиция убила одного из местных жителей. Он говорил, что не может дышать, точно так же, как Флойд.

