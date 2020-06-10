В резервуарах горевшей подстанции на севере Петербурга хранились 30 тонн масла

Причиной вызова стал горящий изолятор над трансформатором подстанции № 99 (проектное название — «Автозаводская») на пересечении Западного скоростного диаметра и Кольцовой автодороги в районе Левашовского шоссе. Она питает автозаводы «Хендэ», «Ниссан», промзону в Каменке и часть северо-запада Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», спасатели МЧС получили сигнал о горящей подстанции в 17 часов 55 минут. На пожар ориентировали несколько пожарно-спасательных частей из-за угрозы взрыва.

На электрической подстанции, вызвавшей вечером 9 июня пожарную тревогу во время грозового ливня, хранились 30-тонные запасы масла.

По информации очевидцев, к возгоранию привел удар молнии. Собственник подстанции, компания «Россети Ленэнерго», причиной называет технологическое нарушение, не связанное с природными явлениями.



В первоначальной информации «Россетей Ленэнерго» был упомянут адрес «Хендэ». По уточненным данным, 99-я подстанция находится между этим заводом и «Ниссаном» на «нейтральной территории».



В пресс-службе «Хендэ» «Фонтанке» сообщили, что возгорание прошло для предприятия бесследно. Скачков напряжения и тем более отключений не было.



Отключением трансформатора взрыва удалось избежать. Пожарные работали с бронещитом, способным защитить человека от ударной волны на расстоянии 30 метров.

