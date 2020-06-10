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10.06.2020 00:56
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В резервуарах горевшей подстанции на севере Петербурга хранились 30 тонн масла

На электрической подстанции, вызвавшей вечером 9 июня пожарную тревогу во время грозового ливня, хранились 30-тонные запасы масла.

Как стало известно «Фонтанке», спасатели МЧС получили сигнал о горящей подстанции в 17 часов 55 минут. На пожар ориентировали несколько пожарно-спасательных частей из-за угрозы взрыва.

Причиной вызова стал горящий изолятор над трансформатором подстанции № 99 (проектное название — «Автозаводская») на пересечении Западного скоростного диаметра и Кольцовой автодороги в районе Левашовского шоссе. Она питает автозаводы «Хендэ», «Ниссан», промзону в Каменке и часть северо-запада Петербурга.

По информации очевидцев, к возгоранию привел удар молнии. Собственник подстанции, компания «Россети Ленэнерго», причиной называет технологическое нарушение, не связанное с природными явлениями.

В первоначальной информации «Россетей Ленэнерго» был упомянут адрес «Хендэ». По уточненным данным, 99-я подстанция находится между этим заводом и «Ниссаном» на «нейтральной территории».

В пресс-службе «Хендэ» «Фонтанке» сообщили, что возгорание прошло для предприятия бесследно. Скачков напряжения и тем более отключений не было.

Отключением трансформатора взрыва удалось избежать. Пожарные работали с бронещитом, способным защитить человека от ударной волны на расстоянии 30 метров.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Мужской Взгляд
На удивление спокойно прошёл ливень, хотя дождь, ветер и град были весьма существенными.
Solomon98
Что много ЧП
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