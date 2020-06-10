Лисы прыгают и играют. После зимы «Велес» выпустил в лес семерых питомцев
Центр диких животных «Велес» отправил на волю семерых лисиц. Ролик «выпускного» специалисты 9 июня опубликовали в Instagram.
«Поступали к нам малышами, подросли, окрепли, перезимовали в сытости и теперь могут смело вступать во взрослую свободную жизнь», – говорится в публикации. На кадрах видно, что всех лисиц привезли в лес в специальных переносках. Ящики поставили на поляну и начали по очереди открывать. Один из питомцев начал игриво прыгать, как только его отпустили. Сделав пару пируэтов, он скрылся в зарослях. Вторая лиса оказалась не настолько активной – зверь не хотел уходить, изучал траву и оглядывался на зоологов. Чтобы выгнать её на волю, пришлось даже снимать с переноски крышку.
«Вот и молодец! Вот и умница!», – подбадривает лисицу голос за кадром. Как отмечается в записи, акцию провели в минувшую субботу, 6 июня.
Карантинный центр диких животных «Велес» существует за счёт пожертвований. В последнее время их объём стал намного меньше минимальных и необходимых 360 тысяч рублей в месяц. Период пандемии в организации переживают 200 зверей и птиц. Именно тут спасли больного лисёнка от пневмонии.