FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +19
68.67р77.35р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
09.06.2020 23:24
2
Печать

Столичный каршеринг обвинил Роспотребнадзор в блокировке деятельности. Новые правила операторам объяснять не спешат

Каршеринг не может возобновить работу по докоронавирусному сценарию из-за отсутствия предписаний Роспотребнадзора. Представители сервисов обвинили ведомство в блокировке их деятельности и 9 июня направили коллективное обращение.

Как РБК заявила сооснователь каршерингового сервиса BelkaCar Екатерина Макарова, «ни один из операторов не может начать работу в штатном режиме, хотя вся остальная транспортная инфраструктура – общественный транспорт, велосипеды, самокаты, такси – уже работают без ограничений». Причина в том, что Роспотребнадзор пока не выдал новых инструкций. Игроки рынка считают, что такая задержка нарушает указ мэра Москвы Сергея Собянина о возвращении к работе после снятия коронавирусных ограничений уже с 9 июня.

В период режима изоляции в столице сервисы имели право сдавать машины только в долгосрочную аренду на срок от пяти дней. Поминутная была под запретом. Напомним, ранее сообщалось, что в Петербурге работа каршеринга может быть возобновлена с 15 июня.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

261858771
🍔 🐷 Набрали лишний веc на самoизоляции? Избавиться до 15кг жира можно БЕЗ диет и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/bezdieta
krasnonosov
А без инструкций уже не работается?
Как же легко в России стать диктатором. Все прежде чем что-то сделать ждут каких-то одобрений, разрешений, отмашек, методичек, инструкций, чьих-то кивков... Именно этим и пользуется всякая сволочь.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний