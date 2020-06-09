Столичный каршеринг обвинил Роспотребнадзор в блокировке деятельности. Новые правила операторам объяснять не спешат

Каршеринг не может возобновить работу по докоронавирусному сценарию из-за отсутствия предписаний Роспотребнадзора. Представители сервисов обвинили ведомство в блокировке их деятельности и 9 июня направили коллективное обращение.



Как РБК заявила сооснователь каршерингового сервиса BelkaCar Екатерина Макарова, «ни один из операторов не может начать работу в штатном режиме, хотя вся остальная транспортная инфраструктура – общественный транспорт, велосипеды, самокаты, такси – уже работают без ограничений». Причина в том, что Роспотребнадзор пока не выдал новых инструкций. Игроки рынка считают, что такая задержка нарушает указ мэра Москвы Сергея Собянина о возвращении к работе после снятия коронавирусных ограничений уже с 9 июня.

